Хонанда Дилфуза Исмоилова ўғилларига қўйган қатъий шартларини ошкор қилди

1 дақиқа ўқиш77
Хонанда Дилфуза Исмоилова ўғилларига қўйган қатъий шартларини ошкор қилди

“Ўзбекнинг шўх қизи” номи билан танилган хонанда Дилфуза Исмоилова YouTube лойиҳаларидан бирига берган интервьюсида фарзанд тарбияси, эркак кишининг масъулияти ва оиладаги садоқат борасидаги қатъий қарашларини билдирди.

Санъаткорнинг таъкидлашича, у фарзандлари хато қилганида уларни шунчаки ўз боласи бўлгани учун ҳимоя қилмайди. Айниқса, аёлларга нисбатан зўравонликни асло кечирмаслигини ўғилларига ёшлигидан тушунтириб келган.

“Эркак киши бўлсанг, энг кучли спортчилар билан беллаш. Аммо хотин кишига қўл кўтарган одам мен учун эркак эмас, деб уқтирганман. Ўғлим айбдор бўлса ҳам, 'болам-ку' деб унинг ёнини олмайман. Фарзандларим менинг бу феъл-атворимни яхши билишади”, — дейди хонанда.

Дилфуза Исмоилова ҳалоллик ва садоқат масаласида ҳам муросага бормаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, агар ўғилларидан бири ҳаром йўлга киргани ёки хиёнат қилганини билиб қолса, уни оқламайди, ҳатто фарзанди сифатида қабул қилишдан ҳам воз кечиши мумкин.

Хонанда бундай қарашлари бежиз эмаслигини, ўзи ҳам бир вақтлар турмуш ўртоғининг хиёнати сабабли ажрашганини таъкидлади. Унинг фикрича, оилада энг муҳим қадрият — ҳалоллик ва ўзаро ҳурмат.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари