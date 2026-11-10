“Мендан кўра бахтли бўл, қизим”: Оталик меҳри акс этган шеър қалбларни ларзага солмоқда

·0·Маданият
“Мендан кўра бахтли бўл, қизим”: Оталик меҳри акс этган шеър қалбларни ларзага солмоқда

Ота-она учун дунёда фарзанд бахти, унинг соғлом ва муваффақиятли камолидан ортиқроқ орзу бўлмаса керак. Айниқса, шарқона оилавий қадриятларда қиз фарзандга бўлган муносабат алоҳида нозиклик, чексиз меҳр ва дуоларга йўғрилган.

Сўнгги вақтларда ўзбек китобхонлари ва ижтимоий тармоқ кузатувчилари орасида самимий туйғулар билан битилган, отанинг ўз қизига йўллаган эзгу тилаклари ва ҳаётий сабоқларини акс эттирган «Қизим» номли шеър катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу шеър шунчаки назмий ижод эмас, балки ҳар бир ота-онанинг кўнглидаги асл ниятларининг ёрқин ифодасидир.

Сатрлар қатидаги ҳаётий фалсафа: Ота нималарни орзу қилади?

Шеърнинг ҳар бир бандида оталик қалбининг туб-тубидан чиққан тўртта асосий ҳаётий чақириқ ва даъват илгари сурилган:

  • «Мендан кўра бахтли бўл»: Муаллиф авлодлар давомийлиги ва ривожини тилайди. Ҳар бир ота ўзи кўрган қийинчиликлар фарзандига етмаслигини, қизи ўзидан ҳам саодатлироқ ва юксакроқ ҳаёт кечиришини истайди;

  • Тинчлик ва шукроналик туйғуси: Юртнинг тинч-осудалигига, берилган толе ва неъматларга шукрона келтириш — ҳақиқий саодатнинг бош калити экани таъкидланади;

  • Яхшиларга ошно бўлиш: Ҳаёт йўлларида эзгу ниятли, покиза инсонлар билан ҳамнафас бўлиш, ҳалолликни («Ҳақ амали бўлсин-да нишон») асосий дастуриламалга айлантириш уқтирилади;

  • Оилавий мерос ва авлодлар силсиласи: Сўнгги банддаги «Онамдан мен бўлгандай бахтли, сен ҳам мендан бахтли бўл, қизим» сатри оиладаги муҳаббат занжирини намойиш этиб, бахт ва меҳрнинг аждодлардан авлодларга ўтувчи муқаддас ришта эканини кўрсатади.

«Қизим» шеърининг тўлиқ матни

ҚИЗИМ

Сени ўйлаб топмасман тиним,

Тилаб олган ёруғ юлдузим.

Бошинг силаб, дейман бетиним:

Мендан кўра бахтли бўл, қизим.

Ярқираган тонгларинг олдда,

Шафақ тутар лиммо-лим бода,

Мисли малак, мисли хонзода —

Мендан кўра бахтли бўл, қизим.

Шукур айла, бор толейингга,

Тинч, осуда юрт олийингга,

Тақдир берган синовни енга,

Мендан кўра бахтли бўл, қизим.

Қайда бўлсам ўзим ҳар қачон,

Сен-ла қолар бир кўнглим, ишон.

Ҳақ амали бўлсин-да нишон,

Мендан кўра бахтли бўл, қизим.

Яхшиларга ёндаш туширсин,

Эзгу мақсадларинг нўш урсин.

Урса қалбинг бахтдан жўш урсин,

Мендан кўра бахтли бўл, қизим.

Худо берган ҳар банда ҳақли —

Умр берган бўлсин шарафли.

Онамдан мен бўлгандай бахтли —

Сен ҳам мендан бахтли бўл, қизим!

Шеърдаги асосий тимсоллар ва маънавий мазмун

Бадиий образ / Мотив

Маъноси ва аҳамияти

Инсон қалбига таъсири

«Тилаб олган ёруғ юлдузим»

Фарзанднинг дуолар билан кутилган энг қадрли неъмат экани

Оталик меҳрининг беқиёслигини англатади

«Тинч, осуда юрт»

Осуда ҳаёт ва барқарор муҳитнинг бахт учун тамал тоши экани

Шукроналик ва қаноат ҳиссини уйғотади

«Ҳақ амали»

Ҳалоллик, ҳақиқатпарварлик ва виждон поклиги

Ҳаётий қадриятларнинг тўғри танланиши

«Онамдан мен бўлгандай бахтли»

Ота-онага эҳтиром ва авлодлараро саодат кўприги

Оилавий муносабатларнинг узвийлиги

Ҳар бир отанинг қалб тўридаги муҳаббат ва чексиз меҳрни содда ва таъсирчан сўзлар билан ифодалаган ушбу шеър оилавий қадриятларни улуғловчи, китобхонни ота-она ва фарзанд ўртасидаги муқаддас ришталарни янада чуқурроқ англашга ундовчи асар сифатида қадрлидир.

Шеър Телеграмдаги "Халқ табобати" каналидан олинди.

Қизим шеъриОилавий қадриятларЎзбек адабиётиОталик меҳри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарзанддан қайтадиган акс-садо: Оилавий ризқ ва хотиржамликнинг яширин қонуниятиФарзанддан қайтадиган акс-садо: Оилавий ризқ ва хотиржамликнинг яширин қонунияти7 ноябр 11:21"Сўзсиз фидойилик": Ота меҳрининг энг сокин, аммо энг буюк 4 та ифодаси"Сўзсиз фидойилик": Ота меҳрининг энг сокин, аммо энг буюк 4 та ифодаси5 ноябр 09:31Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сириЭрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сири1 ноябр 09:51Бугун бобо ва бувиларни йўқлаш куни: бир оғиз ширин сўзингиз улар учун энг катта совғаБугун бобо ва бувиларни йўқлаш куни: бир оғиз ширин сўзингиз улар учун энг катта совға28 октябр 10:04Ота-онангизга бугун вақт ажратинг: оддий кечки овқатнинг катта қадриОта-онангизга бугун вақт ажратинг: оддий кечки овқатнинг катта қадри12 октябр 08:05«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...11 сентябр 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди
Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди