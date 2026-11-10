“Мендан кўра бахтли бўл, қизим”: Оталик меҳри акс этган шеър қалбларни ларзага солмоқда
Ота-она учун дунёда фарзанд бахти, унинг соғлом ва муваффақиятли камолидан ортиқроқ орзу бўлмаса керак. Айниқса, шарқона оилавий қадриятларда қиз фарзандга бўлган муносабат алоҳида нозиклик, чексиз меҳр ва дуоларга йўғрилган.
Сўнгги вақтларда ўзбек китобхонлари ва ижтимоий тармоқ кузатувчилари орасида самимий туйғулар билан битилган, отанинг ўз қизига йўллаган эзгу тилаклари ва ҳаётий сабоқларини акс эттирган «Қизим» номли шеър катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу шеър шунчаки назмий ижод эмас, балки ҳар бир ота-онанинг кўнглидаги асл ниятларининг ёрқин ифодасидир.
Сатрлар қатидаги ҳаётий фалсафа: Ота нималарни орзу қилади?
Шеърнинг ҳар бир бандида оталик қалбининг туб-тубидан чиққан тўртта асосий ҳаётий чақириқ ва даъват илгари сурилган:
«Мендан кўра бахтли бўл»: Муаллиф авлодлар давомийлиги ва ривожини тилайди. Ҳар бир ота ўзи кўрган қийинчиликлар фарзандига етмаслигини, қизи ўзидан ҳам саодатлироқ ва юксакроқ ҳаёт кечиришини истайди;
Тинчлик ва шукроналик туйғуси: Юртнинг тинч-осудалигига, берилган толе ва неъматларга шукрона келтириш — ҳақиқий саодатнинг бош калити экани таъкидланади;
Яхшиларга ошно бўлиш: Ҳаёт йўлларида эзгу ниятли, покиза инсонлар билан ҳамнафас бўлиш, ҳалолликни («Ҳақ амали бўлсин-да нишон») асосий дастуриламалга айлантириш уқтирилади;
Оилавий мерос ва авлодлар силсиласи: Сўнгги банддаги «Онамдан мен бўлгандай бахтли, сен ҳам мендан бахтли бўл, қизим» сатри оиладаги муҳаббат занжирини намойиш этиб, бахт ва меҳрнинг аждодлардан авлодларга ўтувчи муқаддас ришта эканини кўрсатади.
«Қизим» шеърининг тўлиқ матни
ҚИЗИМ
Сени ўйлаб топмасман тиним,
Тилаб олган ёруғ юлдузим.
Бошинг силаб, дейман бетиним:
Мендан кўра бахтли бўл, қизим.
Ярқираган тонгларинг олдда,
Шафақ тутар лиммо-лим бода,
Мисли малак, мисли хонзода —
Мендан кўра бахтли бўл, қизим.
Шукур айла, бор толейингга,
Тинч, осуда юрт олийингга,
Тақдир берган синовни енга,
Мендан кўра бахтли бўл, қизим.
Қайда бўлсам ўзим ҳар қачон,
Сен-ла қолар бир кўнглим, ишон.
Ҳақ амали бўлсин-да нишон,
Мендан кўра бахтли бўл, қизим.
Яхшиларга ёндаш туширсин,
Эзгу мақсадларинг нўш урсин.
Урса қалбинг бахтдан жўш урсин,
Мендан кўра бахтли бўл, қизим.
Худо берган ҳар банда ҳақли —
Умр берган бўлсин шарафли.
Онамдан мен бўлгандай бахтли —
Сен ҳам мендан бахтли бўл, қизим!
Шеърдаги асосий тимсоллар ва маънавий мазмун
Бадиий образ / Мотив
Маъноси ва аҳамияти
Инсон қалбига таъсири
«Тилаб олган ёруғ юлдузим»
Фарзанднинг дуолар билан кутилган энг қадрли неъмат экани
Оталик меҳрининг беқиёслигини англатади
«Тинч, осуда юрт»
Осуда ҳаёт ва барқарор муҳитнинг бахт учун тамал тоши экани
Шукроналик ва қаноат ҳиссини уйғотади
«Ҳақ амали»
Ҳалоллик, ҳақиқатпарварлик ва виждон поклиги
Ҳаётий қадриятларнинг тўғри танланиши
«Онамдан мен бўлгандай бахтли»
Ота-онага эҳтиром ва авлодлараро саодат кўприги
Оилавий муносабатларнинг узвийлиги
Ҳар бир отанинг қалб тўридаги муҳаббат ва чексиз меҳрни содда ва таъсирчан сўзлар билан ифодалаган ушбу шеър оилавий қадриятларни улуғловчи, китобхонни ота-она ва фарзанд ўртасидаги муқаддас ришталарни янада чуқурроқ англашга ундовчи асар сифатида қадрлидир.
Шеър Телеграмдаги "Халқ табобати" каналидан олинди.
Изоҳлар 0
…