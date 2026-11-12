150 млн сўмлик кредит учун қимматбаҳо телефон олган ҳоким ёрдамчиси аниқланди
Фарғона вилоятининг Бешариқ туманида ҳоким ёрдамчиси кредит ажратилишида кўмаклашиш эвазига қимматбаҳо телефонни ноқонуний равишда олганликда гумонланмоқда.
Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент маълумотига кўра, “Қўрғонча” маҳалласида фаолият юритувчи ҳоким ёрдамчиси фуқарога тижорат банкларидан бири орқали 150 миллион сўм кредит расмийлаштириб беришга ёрдам беришини билдирган. Бунда у банкдаги танишлари орқали масалани ҳал қилишга ваъда берган.
Ушбу хизмат эвазига ҳоким ёрдамчиси iPhone 17 Pro Max русумидаги телефонни олган. Шундан сўнг у ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинган.
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…