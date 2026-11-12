Таниқли россиялик шарҳловчи Ўзбекистон - Россия ўйини натижасини тахмин қилди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур футбол шарҳловчиси Константин Генич Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувида ҳар икки томон ҳам гол уришини тахмин қилди.
- У ўз хулосасини жамоаларнинг ҳужум чизиғидаги имкониятлари ва Россия терма жамоасининг аввалги ўйинлардаги фаоллигига асослади.
- Мазкур баҳс бугун, 12 ноябр куни Тошкент шаҳрида соат 20:00 да бошланади.
Футбол оламида катта қизиқиш уйғотаётган Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви олдидан таниқли шарҳловчилар ўз тахминларини билдиришмоқда. Жумладан, машҳур футбол шарҳловчиси Константин Генич «РБ Спорт» нашрига берган интервьюсида мазкур қарама-қаршилик натижаси бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Геничнинг тахмину таҳлиллари ва жамоаларнинг имкониятлари
Шарҳловчи Россия миллий жамоасининг аввалги ўйинларидаги фаоллигига тўхталиб, ҳужум чизиғидаги ҳаракатларни алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, ҳар икки жамоа ҳам рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятларни яратишга қодир.
«Россия миллий жамоасининг Нигерияга қарши ўйинида ҳужумга қандай иштиёқ билан ўтганини кўрдик. Ўзбекистоннинг ҳужум чизиғини ҳисобга олсак, майдон эгаларида ҳам гол уриш учун имкониятлар бўлиши аниқ. Шунинг учун менинг тахминим — ҳар икки жамоа ҳам гол уради», — деди Константин Генич.
Учрашув параметрлари ва тафсилотлар
Маълумотлар
Ўйин санаси ва жойи
Бугун, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида
Бошланиш вақти
Тошкент вақти билан соат 20:00 да (Москва вақти билан 18:00)
Эксперт тахмини
Константин Генич («Ҳар икки жамоа ҳам гол уради»)
Ахборот манбаси
«РБ Спорт» нашри
Тошкентдаги кутилмаган ва қизиқарли тўқнашув
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ушбу нуфузли ўртоқлик учрашуви бугун, 12 ноябрь куни пойтахтимиз Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади. Ўйин Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади. Мухлислар ва спорт мутахассислари ушбу баҳсда ҳар икки терма жамоадан ҳам шиддатли ва ҳужумкор ўйин кутишмоқда.
Сизнингча, таниқли шарҳловчи Константин Геничнинг «ҳар икки жамоа ҳам гол уради» деган тахмини оқланадими ва бугунги баҳсда қайси жамоа устун келади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…