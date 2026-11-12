Таниқли россиялик шарҳловчи Ўзбекистон - Россия ўйини натижасини тахмин қилди...

1 дақиқа ўқиш94
Таниқли россиялик шарҳловчи Ўзбекистон - Россия ўйини натижасини тахмин қилди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур футбол шарҳловчиси Константин Генич Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувида ҳар икки томон ҳам гол уришини тахмин қилди.
  • У ўз хулосасини жамоаларнинг ҳужум чизиғидаги имкониятлари ва Россия терма жамоасининг аввалги ўйинлардаги фаоллигига асослади.
  • Мазкур баҳс бугун, 12 ноябр куни Тошкент шаҳрида соат 20:00 да бошланади.

Футбол оламида катта қизиқиш уйғотаётган Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви олдидан таниқли шарҳловчилар ўз тахминларини билдиришмоқда. Жумладан, машҳур футбол шарҳловчиси Константин Генич «РБ Спорт» нашрига берган интервьюсида мазкур қарама-қаршилик натижаси бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Геничнинг тахмину таҳлиллари ва жамоаларнинг имкониятлари

Шарҳловчи Россия миллий жамоасининг аввалги ўйинларидаги фаоллигига тўхталиб, ҳужум чизиғидаги ҳаракатларни алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, ҳар икки жамоа ҳам рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятларни яратишга қодир.

«Россия миллий жамоасининг Нигерияга қарши ўйинида ҳужумга қандай иштиёқ билан ўтганини кўрдик. Ўзбекистоннинг ҳужум чизиғини ҳисобга олсак, майдон эгаларида ҳам гол уриш учун имкониятлар бўлиши аниқ. Шунинг учун менинг тахминим — ҳар икки жамоа ҳам гол уради», — деди Константин Генич.

Учрашув параметрлари ва тафсилотлар

Маълумотлар

Ўйин санаси ва жойи

Бугун, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида

Бошланиш вақти

Тошкент вақти билан соат 20:00 да (Москва вақти билан 18:00)

Эксперт тахмини

Константин Генич («Ҳар икки жамоа ҳам гол уради»)

Ахборот манбаси

«РБ Спорт» нашри

Тошкентдаги кутилмаган ва қизиқарли тўқнашув

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ушбу нуфузли ўртоқлик учрашуви бугун, 12 ноябрь куни пойтахтимиз Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади. Ўйин Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади. Мухлислар ва спорт мутахассислари ушбу баҳсда ҳар икки терма жамоадан ҳам шиддатли ва ҳужумкор ўйин кутишмоқда.

Сизнингча, таниқли шарҳловчи Константин Геничнинг «ҳар икки жамоа ҳам гол уради» деган тахмини оқланадими ва бугунги баҳсда қайси жамоа устун келади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари