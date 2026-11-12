Самолётга бир неча қават кийимда чиқмоқчи бўлган аёл интернет юлдузига айланди (видео)
Аэропортда багаж оғирлиги белгиланган меъёрдан ошиб кетган аёл қўшимча тўловдан қутулиш учун ноодатий усулни ўйлаб топди. У чамадонидаги кийимларни жойига қайтариш ўрнига, уларнинг бир нечтасини устма-уст кийиб, самолётга чиқишга уринди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода аёлнинг бир неча қават кийимда юргани акс этган. У ортиқча юк учун пул тўламаслик мақсадида чамадондаги буюмларни ўз устига кийиб олишни маъқул кўрган.
Йўловчининг бу ҳаракати интернет фойдаланувчилари орасида кулгили мунозараларга сабаб бўлди. Айримлар унинг тежамкорлигига қойил қолган бўлса, бошқалар аэропортдаги багаж чекловидан ўтишнинг бундан-да ноодатий усулини тасаввур қилиш қийинлигини ёзишмоқда.
Шундай қилиб, чамадонга сиғмаган кийимлар бу сафар йўловчининг ўзига «юк» бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…