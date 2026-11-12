Ҳуррам Султон бу сафар “Мўйнали мантоли Мадонна” бўлиб экранларга қайтади!
“Муҳташам юз йил” сериалида Ҳуррам Султон образи билан кенг танилган актриса Марям Узерли янги кинолойиҳада бош ролни ижро этади. У турк адабиётининг машҳур асарларидан бири — Сабаҳаттин Алининг “Мўйнали мантоли Мадонна” романи асосида суратга олинадиган фильмда Мария Пудер қиёфасида намоён бўлади.
1943 йилда чоп этилган романдаги Мария Пудер — эркин фикрлайдиган, эҳтиросли ва ёлғизликни бошдан кечираётган аёл. Фильмда унинг Раиф афанди билан кечган мураккаб ва таъсирчан муҳаббат қиссаси ҳикоя қилинади.
Картина Fikri Harika Production ҳамда Saçaklı Film Studios ҳамкорлигида суратга олинади. Режиссёрликни Седат Инжи зиммасига олган бўлса, сценарий Мерт Дикмен томонидан ёзилади.
Фильм тасвирга олиш ишлари Туркия ва Германияда, хусусан, Берлиндаги машҳур Babelsberg киностудиясида олиб борилади.
Ҳозирча Раиф афанди образини қайси актёр ижро этиши номаълум. Мазкур роль учун номзодлар билан музокаралар давом этмоқда.
Марям Узерлининг янги қиёфаси томошабинларда қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Сизнингча, актриса Мария Пудер образини муносиб гавдалантира оладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…