Ҳуррам Султон бу сафар “Мўйнали мантоли Мадонна” бўлиб экранларга қайтади!

1 дақиқа ўқиш53
Ҳуррам Султон бу сафар “Мўйнали мантоли Мадонна” бўлиб экранларга қайтади!

“Муҳташам юз йил” сериалида Ҳуррам Султон образи билан кенг танилган актриса Марям Узерли янги кинолойиҳада бош ролни ижро этади. У турк адабиётининг машҳур асарларидан бири — Сабаҳаттин Алининг “Мўйнали мантоли Мадонна” романи асосида суратга олинадиган фильмда Мария Пудер қиёфасида намоён бўлади.

1943 йилда чоп этилган романдаги Мария Пудер — эркин фикрлайдиган, эҳтиросли ва ёлғизликни бошдан кечираётган аёл. Фильмда унинг Раиф афанди билан кечган мураккаб ва таъсирчан муҳаббат қиссаси ҳикоя қилинади.

Картина Fikri Harika Production ҳамда Saçaklı Film Studios ҳамкорлигида суратга олинади. Режиссёрликни Седат Инжи зиммасига олган бўлса, сценарий Мерт Дикмен томонидан ёзилади.

Фильм тасвирга олиш ишлари Туркия ва Германияда, хусусан, Берлиндаги машҳур Babelsberg киностудиясида олиб борилади.

Ҳозирча Раиф афанди образини қайси актёр ижро этиши номаълум. Мазкур роль учун номзодлар билан музокаралар давом этмоқда.

Марям Узерлининг янги қиёфаси томошабинларда қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Сизнингча, актриса Мария Пудер образини муносиб гавдалантира оладими?

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари