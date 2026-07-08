“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда
Ўзбекистонлик томошабинларга “Муҳташам юз йил” сериалидаги Волида Султон образи орқали яхши таниш бўлган Небаҳат Чеҳре узоқ танаффусдан сўнг яна ижодга қайтмоқда.
Актриса 2021 йилда пандемия даврида фаолиятига танаффус берган эди. Орадан қарийб беш йил ўтиб, у 2026 йил кузида премьераси кутилаётган "Бизда тўй бор" номли янги кўп қисмли сериалда суратга тушишга розилик берди.
Янги лойиҳада Небаҳат Чеҳре Ферял исмли сирли ва мураккаб характерга эга қаҳрамон образини гавдалантиради. Ижодкорларнинг таъкидлашича, ушбу персонаж воқеалар ривожида муҳим ўрин тутади ва томошабинларни кутилмаган бурилишлар кутмоқда.
Сериал турк кино ихлосмандлари орасида энг кутилаётган лойиҳалардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Унда Эда Эдже, Шевваль Сам, Бугра Гюльсой, Энис Арикан каби машҳур актёрлар ҳам рол ижро этади.
Ҳозирча сериал сюжети сир сақланмоқда. Маълум қилинишича, суратга олиш ишлари июль ойи охирида бошланади, илк қисмлар эса 2026 йил сентябрь ойида томошабинларга тақдим этилиши режалаштирилган.
…