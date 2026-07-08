“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда

·0·Маданият
“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда

Ўзбекистонлик томошабинларга “Муҳташам юз йил” сериалидаги Волида Султон образи орқали яхши таниш бўлган Небаҳат Чеҳре узоқ танаффусдан сўнг яна ижодга қайтмоқда.

Актриса 2021 йилда пандемия даврида фаолиятига танаффус берган эди. Орадан қарийб беш йил ўтиб, у 2026 йил кузида премьераси кутилаётган "Бизда тўй бор" номли янги кўп қисмли сериалда суратга тушишга розилик берди.

Янги лойиҳада Небаҳат Чеҳре Ферял исмли сирли ва мураккаб характерга эга қаҳрамон образини гавдалантиради. Ижодкорларнинг таъкидлашича, ушбу персонаж воқеалар ривожида муҳим ўрин тутади ва томошабинларни кутилмаган бурилишлар кутмоқда.

Сериал турк кино ихлосмандлари орасида энг кутилаётган лойиҳалардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Унда Эда Эдже, Шевваль Сам, Бугра Гюльсой, Энис Арикан каби машҳур актёрлар ҳам рол ижро этади.

Ҳозирча сериал сюжети сир сақланмоқда. Маълум қилинишича, суратга олиш ишлари июль ойи охирида бошланади, илк қисмлар эса 2026 йил сентябрь ойида томошабинларга тақдим этилиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиНодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиБугун, 15:33Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Бугун, 13:13Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Бугун, 12:51Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Бугун, 11:54Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Кеча, 16:30Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганЖаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганКеча, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди