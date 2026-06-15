«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар

·41·Маданият
«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар

Туркиянинг машҳур “Муҳташам юз йил” сериали дунёга кўплаб истеъдодли актёр ва актрисаларни танитди. Бироқ ушбу лойиҳада иштирок этган барча санъаткорлар ҳам муваффақиятли ижодий фаолият олиб боришга эриша олмади. Айрим юлдузлар анча вақтдан бери янги фильм ва сериалларда кўринмай қўйган. Бугун айнан уларнинг тақдири ҳақида сўз юритамиз.

Фериҳа Эжем Чалик

Фериҳа Эжем сериалда Лутфи пошо ва Шоҳ Султоннинг қизи Эсмаҳон образини гавдалантирган. Бу рол асосий бўлмаса-да, кўплаб томошабинлар унинг қиёфасини яхши эслаб қолган.

Чалик ҳеч қачон турк сериаллари юлдузи бўлишни ўз олдига мақсад қилиб қўймаган. Машҳур лойиҳадан кейин у “Бу орамизда қолсин”, “Ракон”, “Ошиқ нималар қилмайди” каби асарларда ҳам иштирок этди.

2017 йилда Фериҳа Эжем “Сўнгги ҳикоя” сериалида рол ижро этди ва шундан кейин янги суратга олиш ишларидан аста-секин воз кечди. 2019 йилда эса у собиқ курсдошига турмушга чиқди.

Ҳозирда Чалик шахсий блогини фаол юритади, реклама орқали даромад олади ва кўп саёҳат қилади. Унинг кино соҳасига қайтишни режалаштираётгани ёки йўқлиги ҳозирча номаълум.

Бурак Саяшар

“Муҳташам юз йил” сериалида Бурак Меҳримоҳ севиб қолган табиб Педро образини ижро этган.

Бу сериал унинг фильмографиясидаги илк иши бўлмаса-да, сўнгги актёрлик фаолиятига айланди. Аниқроғи, Саяшар суратга тушишни тўхтатиб, ўзини тўлиқ продюсерлик соҳасига бағишлади.

Айнан унинг иштирокида “Қора юрак”, “Севги ва бойлик”, “Ашраф ва Рўё” каби машҳур лойиҳалар яратилди.

Бурак продюсер сифатида турк сериаллари оламига актёр сифатидагидан ҳам каттароқ ҳисса қўшди. У 2015 йилдан бери актриса Хадича Шендил билан турмуш қурган. Машҳур жуфтликнинг 2015 йилда дунёга келган Жон исмли ўғли бор.

Интервьюлардан бирида Нилгун Саяшарнинг айтишича, унинг ўғли актёрлик соҳасига қайтишни режалаштирмаяпти.

Гурбей Илери

Шаҳзода Меҳмед, яъни Ҳуррам султон ва Султон Сулаймоннинг тўнғич ўғли образини айнан ушбу актёр гавдалантирган. “Муҳташам юз йил” сериали Гурбей иштирок этган илк йирик лойиҳалардан бири ҳисобланган. Турк сериаллари мухлислари ёш ва истеъдодли Илери келажакда турк кино саноатида катта ютуқларга эришишига ишонган эди, аммо воқеалар бошқача ривожланди.

Машҳур сериалдан кейин турк актёри кўплаб янги таклифларга эга бўлди. Бироқ унга асосан иккинчи даражали роллар таклиф қилинди ва сериалларнинг ўзи ҳам томошабинлар ҳамда танқидчилар томонидан илиқ қарши олинмади. Гурбей “Тақдирга қарши муҳаббат”, “Тақиқ”, “Қуш қанотидаги севги” каби сериалларда иштирок этди. 2023 йилдан буён эса деярли омма олдида кўринмай қолди. У мухлислари билан келажакдаги режалари ҳақида маълумот бермайди, аммо тез-тез шахсий суратларини ижтимоий тармоқларга жойлаб боради.

Буржу Туна

«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар

Буржу сериалда Ҳуррам Султоннинг дугонаси ва айни пайтда рақиби бўлган Гулниҳол ролини ижро этган. Кўплаб мухлислар ҳалигача сценарий муаллифлари бу қаҳрамонни омадсиз тарзда сюжетдан чиқариб юборган, деб ҳисоблайди.

“Муҳташам юз йил” актрисанинг фильмографиясидаги иккинчи лойиҳа бўлди. Шундан кейин у “Сен меникисан”, “Оқ-қора севги”, “Сирли” каби бир нечта фильм ва сериалларда ҳам иштирок этди.

2019 йилдан буён эса Буржу янги фильм ва сериалларда иштирок этиш таклифларини қабул қилмаяпти. 2020 йилда у Волкан Юсунлу билан турмуш қурди ва кейинчалик қиз фарзандли бўлди.

Турк актрисаси ижоддан бутунлай узилгани йўқ. У туғуруқ таътилидан сўнг 2007 йилдан буён фаолият юритиб келаётган театр саҳнасига қайтди. Буржу экранларга қайтиш ҳақида изоҳ бермаган, бироқ актёрлик фаолиятини якунлагани ҳақида ҳам ҳеч қандай баёнот бермаган.

Зеҳре Коч

«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар

Ушбу турк актрисаси Малкочўғли Бали бей тез-тез меҳмон бўлиб борадиган раққоса Эленика образини ижро этган.

Зеҳре “Муҳташам юз йил” сериалидаги энг ёпиқ ҳаёт кечирадиган актрисалардан бири ҳисобланади. Бу сериал унинг фильмографиясидаги ягона ижодий иш бўлиб қолди.

Кейинчалик Коч фильмларда иштирок этишдан воз кечди ва омма назаридан узоқлашди. Очиқ манбаларда унинг ҳозир қаерда экани ва нима билан шуғулланаётгани ҳақида ҳеч қандай маълумот мавжуд эмас.

Великолепный векФериха Эжем ЧалыкБурак СаяшарГюрбей ИлериХатидже Шендиль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўғирланмаган келин»даги сир очилди: мухлислар пайқамаган машҳур кадр«Ўғирланмаган келин»даги сир очилди: мухлислар пайқамаган машҳур кадрБугун, 08:39 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Бугун, 08:06“Аёл эмас, она бўлдим” - Машҳур режиссор Зебо Наврўзова ўғил тарбиясидаги энг муҳим сирни айтди“Аёл эмас, она бўлдим” - Машҳур режиссор Зебо Наврўзова ўғил тарбиясидаги энг муҳим сирни айтдиБугун, 06:40Дурдона Қурбонованинг аввалги гаплари ва янги кадри бир бирига тўғри келмаяптими? (видео)Дурдона Қурбонованинг аввалги гаплари ва янги кадри бир бирига тўғри келмаяптими? (видео)Бугун, 04:14Райҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоуРайҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоуКеча, 13:41Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиФеруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиКеча, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди