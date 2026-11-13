Гўзал турк актрисаси Ҳанде Эрчелнинг қўлига таққан пушти соати тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди

1 дақиқа ўқиш19
Гўзал турк актрисаси Ҳанде Эрчелнинг қўлига таққан пушти соати тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди

Турк актрисаси Ҳанде Эрчелнинг Дубайдаги падел ўйини вақтида таққан пушти рангли соати ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди.

Актриса саҳифасида спорт машғулотидан бир нечта суратларни улашди. У инглиз тилидаги изоҳида Дубайдаги мароқли дам олиш таассуротлари билан ҳам ўртоқлашди.

“Бир оз падел, кўп кулги, ажойиб кўринишлар, ўтказиб юборилган зарбалар ва Дубай қуёши остида мароқли ҳордиқ — ҳаммаси ажойиб бўлди! Ажойиб вақт учун раҳмат, AP!” — деб ёзди Ҳанде Эрчел.

Бироқ суратларни кузатган мухлислар эътиборини актрисанинг спорт кийимидан кўра, билагидаги нафис пушти соат кўпроқ тортди. Маълум қилинишича, ушбу аксессуарнинг нархи 2 миллион 262 минг 700 турк лирасини ташкил этади.

Гўзал турк актрисаси Ҳанде Эрчелнинг қўлига таққан пушти соати тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди

-Соатнинг ўзига хос дизайни ва қимматбаҳо экани кузатувчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Мухлислар изоҳларда аксессуарнинг нафис кўринишини эътироф этиб, унинг спорт услубидаги либос билан ҳам жуда мос тушганини ёзишмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари