Гўзал турк актрисаси Ҳанде Эрчелнинг қўлига таққан пушти соати тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди
Турк актрисаси Ҳанде Эрчелнинг Дубайдаги падел ўйини вақтида таққан пушти рангли соати ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди.
Актриса саҳифасида спорт машғулотидан бир нечта суратларни улашди. У инглиз тилидаги изоҳида Дубайдаги мароқли дам олиш таассуротлари билан ҳам ўртоқлашди.
“Бир оз падел, кўп кулги, ажойиб кўринишлар, ўтказиб юборилган зарбалар ва Дубай қуёши остида мароқли ҳордиқ — ҳаммаси ажойиб бўлди! Ажойиб вақт учун раҳмат, AP!” — деб ёзди Ҳанде Эрчел.
Бироқ суратларни кузатган мухлислар эътиборини актрисанинг спорт кийимидан кўра, билагидаги нафис пушти соат кўпроқ тортди. Маълум қилинишича, ушбу аксессуарнинг нархи 2 миллион 262 минг 700 турк лирасини ташкил этади.
-Соатнинг ўзига хос дизайни ва қимматбаҳо экани кузатувчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Мухлислар изоҳларда аксессуарнинг нафис кўринишини эътироф этиб, унинг спорт услубидаги либос билан ҳам жуда мос тушганини ёзишмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…