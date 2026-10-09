Ҳанде Эрчел Германияда суратга олинадиган халқаро фильмнинг бош юлдузига айланади

·1·Маданият
Ҳанде Эрчел Германияда суратга олинадиган халқаро фильмнинг бош юлдузига айланади

Туркиялик машҳур актриса Ҳанде Эрчел халқаро кино лойиҳасида иштирок этади. У эронлик режиссёр Надер Саэиварнинг “Диаспора” номли янги драматик фильмида бош қаҳрамон образини гавдалантиради. Бу ҳақда Американинг Deadline нашри хабар берди.

Фильм воқеалари Германияда кечади. Ҳанде Эрчел турмуш ўртоғидан айрилганидан сўнг 12 ёшли ўғли билан янги ҳаёт бошлашга уринаётган Мерве исмли аёл ролини ижро этади. Қаҳрамон ҳаётини қайтадан йўлга қўйишга ҳаракат қилар экан, кутилмаган қийинчиликлар, адолатсизлик ва жамиятдаги турли стереотипларга қарши курашишга мажбур бўлади.

Лойиҳада немис актёри Морис Бляйбтрой ҳам иштирок этади. Фильм суратга олиш ишлари 2027 йил бошида Германияда бошланиши режалаштирилган.

“Диаспора” Ҳанде Эрчелнинг халқаро кино майдонидаги фаолиятида янги босқич бўлиши мумкин. Актрисанинг драматик образ орқали халқаро аудитория олдида намоён бўлиши лойиҳа атрофидаги қизиқишни янада оширмоқда.

Ҳанде ЭрчелНадер СаэиварДиаспора (фильм)Морис Бляйбтрой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиҲанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлди17 сентябр 12:09Туркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюриб, мухлисларини хурсанд қилдиТуркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюриб, мухлисларини хурсанд қилди29 сентябр 11:30Ҳанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушдиҲанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушди3 июн 15:04Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаТелебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаБугун 13:42Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?Бугун 13:24Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?Бугун 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди