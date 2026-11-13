Қўқонда танишини ухлаб ётганида лом билан уриб ўлдирган 66 ёшли эркак жазоланди
1 дақиқа ўқиш0
Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳрида танишини темир лом билан уриб, унинг ўлимига сабаб бўлган 66 ёшли эркакка суд ҳукми ўқилди. У 13 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Маълум қилинишича, ҳодиса жорий йилнинг 4 апрель куни содир бўлган. Шу куни эркак ва унинг таниши ўртасида спиртли ичимлик истеъмол қилиш оқибатида келишмовчилик юзага келган.
Жанжал давомида 66 ёшли эркак ухлаб ётган танишига темир лом билан бир неча бор зарба берган. Олинган жароҳатлар оқибатида жабрланувчи ҳаётдан кўз юмган.
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, судда кўриб чиқилди. Якунда судланувчи айбдор деб топилди ва унга 13 йил қамоқ жазоси тайинланди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…