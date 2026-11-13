«Ажойиб ўйин бўлди»: Роберто Манчини Францияга қарши ўйиндан кейин нималар деди?
Италия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Франция терма жамоасига қарши кечган муҳим баҳсдан (3:1) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоанинг кўрсатган ўйинидан мамнун эканини, аммо ҳали олдида узоқ йўл ва ҳал қилувчи вазифалар турганини таъкидлаб ўтди.
«Йигитлар майдонда ўзларини жуда яхши кўрсатишди»
Учрашув бошида гол ўтказиб юборилганига қарамай, итальянлар ирода кўрсатиб, ҳисобни йирик кўринишга келтиришди. Мураббий бу ғалаба стадионга келиб қўллаб-қувватлаган мухлислар учун катта туҳфа бўлганини яширмади.
«Ажойиб ўйин бўлди, йигитлар майдонда ўзларини жуда яхши кўрсатишди. Улар учун жуда хурсандман. Бу ғалаба стадионга келиб, жамоамизни қўллаб-қувватлаган мухлислар учун ҳам муҳим эди. Ўйин бошидаёқ тўп ўтказиб юбордик, аммо учрашув бизнинг фойдамизга янада йирикроқ ҳисобда якунланиши ҳам мумкин эди», — деди Манчини Жанлука Ди Марциога берган интервьюсида.
Италия терма жамоасининг кўрсаткичлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Миллатлар лигаси 5-тур
Франция — Италия: 1:3
Гуруҳдаги ҳолати
10 очко билан пешқадамлик (Францияда ҳам 10 очко)
Асосий муаммолар
Пеналтидан фойдалана олмаслик ва ҳимоядаги хатолар
Навбатдаги рақиб
Белгия миллий жамоасига қарши сафар ўйини
Пеналтидаги хатолик ва олдиндаги Белгия билан баҳс
Ўйин давомида пеналтидан гол ура олинмаганига тўхталиб ўтган мураббий бу каби ҳолатлар футболда учраб туришини, энг муҳими жамоа хотиржамликни сақлаб қолганини қайд этди:
«Пеналтидан гол ура олмаслик — хатолик. Афсуски, футболда бундай ҳолатлар учраб туради. Аммо биз хотиржамликни сақлаб қолдик ва ўзимизга хос услубда ўйнашда давом этдик. Энг муҳими ҳам шу».
Ҳозирда Италия миллий жамоаси гуруҳда 10 очко билан пешқадамлик қилмоқда (Францияда ҳам шунча очко мавжуд, Белгия ҳисобида эса 9 очко бор). Манчини олдинда турган Белгияга қарши ўйин ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини ва йигитлар аввалги мағлубият учун реванш олишни истаётганини таъкидлади.
Сизнингча, Роберто Манчини бошчилигидаги Италия терма жамоаси жорий мавсум Миллатлар лигасининг ғолиби бўла оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…