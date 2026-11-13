«Ажойиб ўйин бўлди»: Роберто Манчини Францияга қарши ўйиндан кейин нималар деди?

1 дақиқа ўқиш1
«Ажойиб ўйин бўлди»: Роберто Манчини Францияга қарши ўйиндан кейин нималар деди?

Италия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Франция терма жамоасига қарши кечган муҳим баҳсдан (3:1) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоанинг кўрсатган ўйинидан мамнун эканини, аммо ҳали олдида узоқ йўл ва ҳал қилувчи вазифалар турганини таъкидлаб ўтди.

«Йигитлар майдонда ўзларини жуда яхши кўрсатишди»

Учрашув бошида гол ўтказиб юборилганига қарамай, итальянлар ирода кўрсатиб, ҳисобни йирик кўринишга келтиришди. Мураббий бу ғалаба стадионга келиб қўллаб-қувватлаган мухлислар учун катта туҳфа бўлганини яширмади.

«Ажойиб ўйин бўлди, йигитлар майдонда ўзларини жуда яхши кўрсатишди. Улар учун жуда хурсандман. Бу ғалаба стадионга келиб, жамоамизни қўллаб-қувватлаган мухлислар учун ҳам муҳим эди. Ўйин бошидаёқ тўп ўтказиб юбордик, аммо учрашув бизнинг фойдамизга янада йирикроқ ҳисобда якунланиши ҳам мумкин эди», — деди Манчини Жанлука Ди Марциога берган интервьюсида.

Италия терма жамоасининг кўрсаткичлари

Маълумотлар ва тафсилотлар

Миллатлар лигаси 5-тур

Франция — Италия: 1:3

Гуруҳдаги ҳолати

10 очко билан пешқадамлик (Францияда ҳам 10 очко)

Асосий муаммолар

Пеналтидан фойдалана олмаслик ва ҳимоядаги хатолар

Навбатдаги рақиб

Белгия миллий жамоасига қарши сафар ўйини

Пеналтидаги хатолик ва олдиндаги Белгия билан баҳс

Ўйин давомида пеналтидан гол ура олинмаганига тўхталиб ўтган мураббий бу каби ҳолатлар футболда учраб туришини, энг муҳими жамоа хотиржамликни сақлаб қолганини қайд этди:

  • «Пеналтидан гол ура олмаслик — хатолик. Афсуски, футболда бундай ҳолатлар учраб туради. Аммо биз хотиржамликни сақлаб қолдик ва ўзимизга хос услубда ўйнашда давом этдик. Энг муҳими ҳам шу».

Ҳозирда Италия миллий жамоаси гуруҳда 10 очко билан пешқадамлик қилмоқда (Францияда ҳам шунча очко мавжуд, Белгия ҳисобида эса 9 очко бор). Манчини олдинда турган Белгияга қарши ўйин ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини ва йигитлар аввалги мағлубият учун реванш олишни истаётганини таъкидлади.

Сизнингча, Роберто Манчини бошчилигидаги Италия терма жамоаси жорий мавсум Миллатлар лигасининг ғолиби бўла оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари