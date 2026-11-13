Тошкент мактабларида ўқувчилар учун велосипедлар пайдо бўлади
2027 йил баҳоридан Тошкентдаги айрим мактаб ўқувчилари велосипедлардан фойдаланиш имконига эга бўлади. Таълим муассасаларида велоспорт тренерлари билан ҳамкорлик ҳам йўлга қўйилиши режалаштирилган.
Ташаббусдан кўзланган асосий мақсад — болалар орасида велоспортга қизиқишни ошириш, уларнинг жисмоний фаоллигини кучайтириш ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш.
Қарорга мувофиқ, велосипедлар маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан харид қилинади. Лойиҳа 2027 йил март ойидан бошлаб «Тошкент тажрибаси» доирасида синов тариқасида амалга оширилади. Велосипедлар бунинг учун зарур инфратузилмага эга мактабларга босқичма-босқич етказиб берилади.
Бундан ташқари, ўқувчилар ўртасида велоспорт мусобақалари ўтказилиб, спорт турига оид махсус ўқув видеолари ҳам тайёрланади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…