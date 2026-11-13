43 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти: Испания футболида янги саҳифа очилди
Европа ва жаҳон футболининг грандларидан бири ҳисобланган Испания миллий жамоаси ўзининг ажойиб спорт формасида эканини яна бир бор исботлади. Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги жамоа УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тури доирасида Чехия терма жамоасини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўзининг кетма-кет ғалабалари сериясини давом эттирди.
Рекорд даражадаги 43 та мағлубиятсиз ўйин
Испанлар сўнгги бор чемпионлик билан якунланган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк турида Кабо-Верде (0:0) миллий жамоасига қарши баҳсдагина ғалаба қозона олмаганди. Шундан буён жамоа тўхтатиб бўлмас кучга айланди.
Мазкур ғалаба билан бирга «қизил фурия» ўйиннинг асосий вақти бўйича мағлубиятсиз сериясини 43 та учрашувга етказди. Бу эса замонавий футбол учун чинакам рекорд ҳисобланади.
Испания терма жамоасининг серияси
Кўрсаткичлар ва тафсилотлар
Кетма-кет ғалабалар
12 та ўйин қаторасига ғалаба билан якунланган
Мағлубиятсиз серия
Асосий вақтда 43 та учрашувдан бери мағлубият кўрмаган
Сўнгги мағлубият вақти
2024 йил март ойида Колумбияга қарши ўртоқлик ўйини (0:1)
Умумий баланс (сўнгги серия)
34 та ғалаба ва 9 та дуранг
Статистика ва барқарорлик сири
Испанияликлар сўнгги бор 2024 йил март ойида асосий вақтда мағлубиятга учраган эди. Ўшанда Колумбия ўртоқлик учрашувида уларни 1:0 ҳисобида мағлуб этганди. Шундан буён жамоа ҳисобида 34 та ғалаба ва 9 марта дуранг бор. (Эслатиб ўтамиз, 2025 йилги Миллатлар лигаси финалида Португалияга пеналтилар сериясида ютқазилгани регламентга кўра асосий вақт учун дуранг ҳисобланади).
Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги жамоа нафақат чиройли ҳужумкор футбол, балки ҳар бир учрашувда барқарор натижа кўрсатиб, мухлисларни хурсанд қилишда давом этмоқда.
Сизнингча, Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг бундай узоқ давом этаётган мағлубиятсиз серияси яна қанчага чўзилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…