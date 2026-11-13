43 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти: Испания футболида янги саҳифа очилди

1 дақиқа ўқиш0
43 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти: Испания футболида янги саҳифа очилди

Европа ва жаҳон футболининг грандларидан бири ҳисобланган Испания миллий жамоаси ўзининг ажойиб спорт формасида эканини яна бир бор исботлади. Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги жамоа УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тури доирасида Чехия терма жамоасини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўзининг кетма-кет ғалабалари сериясини давом эттирди.

Рекорд даражадаги 43 та мағлубиятсиз ўйин

Испанлар сўнгги бор чемпионлик билан якунланган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк турида Кабо-Верде (0:0) миллий жамоасига қарши баҳсдагина ғалаба қозона олмаганди. Шундан буён жамоа тўхтатиб бўлмас кучга айланди.

Мазкур ғалаба билан бирга «қизил фурия» ўйиннинг асосий вақти бўйича мағлубиятсиз сериясини 43 та учрашувга етказди. Бу эса замонавий футбол учун чинакам рекорд ҳисобланади.

Испания терма жамоасининг серияси

Кўрсаткичлар ва тафсилотлар

Кетма-кет ғалабалар

12 та ўйин қаторасига ғалаба билан якунланган

Мағлубиятсиз серия

Асосий вақтда 43 та учрашувдан бери мағлубият кўрмаган

Сўнгги мағлубият вақти

2024 йил март ойида Колумбияга қарши ўртоқлик ўйини (0:1)

Умумий баланс (сўнгги серия)

34 та ғалаба ва 9 та дуранг

Статистика ва барқарорлик сири

Испанияликлар сўнгги бор 2024 йил март ойида асосий вақтда мағлубиятга учраган эди. Ўшанда Колумбия ўртоқлик учрашувида уларни 1:0 ҳисобида мағлуб этганди. Шундан буён жамоа ҳисобида 34 та ғалаба ва 9 марта дуранг бор. (Эслатиб ўтамиз, 2025 йилги Миллатлар лигаси финалида Португалияга пеналтилар сериясида ютқазилгани регламентга кўра асосий вақт учун дуранг ҳисобланади).

Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги жамоа нафақат чиройли ҳужумкор футбол, балки ҳар бир учрашувда барқарор натижа кўрсатиб, мухлисларни хурсанд қилишда давом этмоқда.

Сизнингча, Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг бундай узоқ давом этаётган мағлубиятсиз серияси яна қанчага чўзилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари