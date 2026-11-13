Неслиҳан Атагул 9 йилдан сўнг «Севги изтироби» сериалидаги қизи билан учрашди (видео)
Туркиялик актриса Неслиҳан Атагул машҳур «Севги изтироби» («Kara Sevda») сериалида унинг қизи Дениз образини гавдалантирган Арвен Берен Кушатман билан орадан тўққиз йил ўтиб яна учрашди.
Самимий учрашув 12 ноябрь куни Истанбулда актрисанинг илк болалар китоби — «Bu Evde Bir Afet Var» тақдимотида бўлиб ўтди. Арвен Берен актрисани янги китобининг нашр этилгани билан табриклаш ва ундан имзоли нусха олиш учун тадбирга келган.
Неслиҳан Атагул уни бағрига босиб, сериал суратга олинган даврни эслади. «Сен менинг қўлимда катта бўлдинг. Уч ойлик пайтингда меникига беришганди. Қара, қандай катта бўлибсан», — дея ҳайратланди актриса.
Эслатиб ўтамиз, «Kara Sevda» сериали 2015–2017 йилларда намойиш этилган. Унда Неслиҳан Атагул Ниҳон, Арвен Берен эса унинг чақалоқ қизи Дениз ролини ижро этган. Йиллар ўтиб экрандаги она-қизнинг учрашуви ижтимоий тармоқларда мухлислар эътиборини тортди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…