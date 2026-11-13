Неслиҳан Атагул 9 йилдан сўнг «Севги изтироби» сериалидаги қизи билан учрашди (видео)

1 дақиқа ўқиш9
Неслиҳан Атагул 9 йилдан сўнг «Севги изтироби» сериалидаги қизи билан учрашди (видео)

Туркиялик актриса Неслиҳан Атагул машҳур «Севги изтироби» («Kara Sevda») сериалида унинг қизи Дениз образини гавдалантирган Арвен Берен Кушатман билан орадан тўққиз йил ўтиб яна учрашди.

Самимий учрашув 12 ноябрь куни Истанбулда актрисанинг илк болалар китоби — «Bu Evde Bir Afet Var» тақдимотида бўлиб ўтди. Арвен Берен актрисани янги китобининг нашр этилгани билан табриклаш ва ундан имзоли нусха олиш учун тадбирга келган.

Неслиҳан Атагул уни бағрига босиб, сериал суратга олинган даврни эслади. «Сен менинг қўлимда катта бўлдинг. Уч ойлик пайтингда меникига беришганди. Қара, қандай катта бўлибсан», — дея ҳайратланди актриса.

Неслиҳан Атагул 9 йилдан сўнг «Севги изтироби» сериалидаги қизи билан учрашди (видео)

Эслатиб ўтамиз, «Kara Sevda» сериали 2015–2017 йилларда намойиш этилган. Унда Неслиҳан Атагул Ниҳон, Арвен Берен эса унинг чақалоқ қизи Дениз ролини ижро этган. Йиллар ўтиб экрандаги она-қизнинг учрашуви ижтимоий тармоқларда мухлислар эътиборини тортди.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари