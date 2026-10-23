Ҳанде Эрчелнинг Дубайдаги инглизча нутқи ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)

·54·Маданият
Ҳанде Эрчелнинг Дубайдаги инглизча нутқи ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)

Туркиялик актриса Ҳанде Эрчелнинг Дубайда Италиянинг “Pomellato” заргарлик бренди тадбирида инглиз тилида сўзлагани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Унинг нутқи фойдаланувчилар ўртасида турлича фикрларни келтириб чиқарди.

Актрисанинг инглиз тилидаги чиқишига айримлар ижобий баҳо берган бўлса, бошқалар унинг талаффузини танқид қилди. Шу тариқа, Эрчелнинг хорижий тилни қай даражада эгаллагани яна муҳокама марказига айланди.

Ҳанде Эрчел 2025 йил апрель ойида “Pomellato” брендининг глобал элчиси сифатида танилган. Ушбу ҳамкорлик доирасида актриса халқаро тадбирлар ва реклама кампанияларида иштирок этиб келмоқда.

Аввалроқ Эрчелнинг инглиз тилини яхшилаш ва сценарий ёзишни ўрганиш мақсадида Лондонга бориши ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди. Бу унинг халқаро майдондаги фаолиятини ривожлантиришга қаратилган қадамлардан бири сифатида талқин қилинган.

Бироқ Дубайдаги тадбирнинг аниқ санаси, нутқнинг тўлиқ мазмуни ва актрисанинг Лондондаги таълим жараёни бўйича ҳозирча қўшимча тасдиқланган маълумотлар мавжуд эмас.

Ҳанде ЭрчелPomellatoТуркиялик актрисалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳанде Эрчел Германияда суратга олинадиган халқаро фильмнинг бош юлдузига айланадиҲанде Эрчел Германияда суратга олинадиган халқаро фильмнинг бош юлдузига айланади9 октябр 13:47Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиҲанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлди17 сентябр 12:09Ҳанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушдиҲанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушди3 июн 15:04Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)Бугун 16:40Севила Худойберганова 23 ёшни қарши олди: яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлади (видео)Севила Худойберганова 23 ёшни қарши олди: яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлади (видео)Бугун 16:16Егор Крид янги клипи сабаб 5 йилга қамалиши мумкин, сабаби нима?Егор Крид янги клипи сабаб 5 йилга қамалиши мумкин, сабаби нима?Бугун 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир