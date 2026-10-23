Ҳанде Эрчелнинг Дубайдаги инглизча нутқи ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)
Туркиялик актриса Ҳанде Эрчелнинг Дубайда Италиянинг “Pomellato” заргарлик бренди тадбирида инглиз тилида сўзлагани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Унинг нутқи фойдаланувчилар ўртасида турлича фикрларни келтириб чиқарди.
Актрисанинг инглиз тилидаги чиқишига айримлар ижобий баҳо берган бўлса, бошқалар унинг талаффузини танқид қилди. Шу тариқа, Эрчелнинг хорижий тилни қай даражада эгаллагани яна муҳокама марказига айланди.
Ҳанде Эрчел 2025 йил апрель ойида “Pomellato” брендининг глобал элчиси сифатида танилган. Ушбу ҳамкорлик доирасида актриса халқаро тадбирлар ва реклама кампанияларида иштирок этиб келмоқда.
Аввалроқ Эрчелнинг инглиз тилини яхшилаш ва сценарий ёзишни ўрганиш мақсадида Лондонга бориши ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди. Бу унинг халқаро майдондаги фаолиятини ривожлантиришга қаратилган қадамлардан бири сифатида талқин қилинган.
Бироқ Дубайдаги тадбирнинг аниқ санаси, нутқнинг тўлиқ мазмуни ва актрисанинг Лондондаги таълим жараёни бўйича ҳозирча қўшимча тасдиқланган маълумотлар мавжуд эмас.
Изоҳлар 0
…