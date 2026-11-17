Туркиялик актёр Мурат Йилдирим аёлни автобус уриб кетишидан қутқарди (видео)
Туркиялик машҳур актёр Мурат Йилдирим тезлик билан яқинлашаётган автобус йўлида қолган аёлни сўнгги лаҳзада қутқариб қолди. Актёрнинг бу ҳаракати акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Бу ҳақда Haberturk хабар берди.
Ҳодиса актёр иштирок этаётган «Güller ve Günahlar» («Гуллар ва гуноҳлар») сериали суратга олинаётган ҳудуд яқинида содир бўлган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда Мурат Йилдирим қўлида қаҳва стакани билан автомобилдан тушаётгани акс этган. Шу пайт у автобус яқинлашаётган йўлда хавфли вазиятда қолган аёлни пайқаб қолади.
Актёр зудлик билан ҳаракат қилиб, аёлнинг қўлидан ушлайди ва уни автобус йўлидан четга тортади. Шу тариқа эҳтимолий бахтсиз ҳодисанинг олди олинади.
Воқеа акс этган видеода Йилдиримнинг тезкор ҳаракати ва вазиятга бефарқ бўлмагани кўзга ташланади. Актёрнинг бу иши ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олинди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…