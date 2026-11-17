Тошкентда “Омад шоу” ва “Солиқ” номидан фирибгарлик қилганликда гумонланувчилар ушланди
Тошкентда машҳур лойиҳа ва давлат хизматлари номидан фойдаланиб, фуқароларни чув туширишга уринган кибержиноятчилар қўлга олинди. Улар “Омад шоу” ҳамда “Солиқ” номидан сохта ҳаволалар тарқатиб, фуқароларнинг шахсий маълумотлари ва молиявий маблағларини қўлга киритишга уринганликда гумон қилинмоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчилар зарарли АПК файлларидан фойдаланган. Бундай файллар мобил телефонга ўрнатилгач, фирибгарларга қурилмадаги айрим маълумотлар, жумладан, банк карталари ва Телеграм аккаунтларига кириш имконини бериши мумкин.
Тахминларга кўра, мазкур усул орқали минглаб фуқароларнинг банк карталари ҳамда мессенжер аккаунтлари қўлга киритилган бўлиши мумкин. Ҳозирда ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида тегишли тартибда терговга қадар текширув олиб борилмоқда.
Мутахассислар фуқароларни номаълум манбалардан келган ҳаволаларни очмасликка ва шубҳали АПК файлларини телефонга юклаб олмасликка чақирмоқда. Айниқса, ютуқ, пул мукофоти ёки солиқ билан боғлиқ хабарлар орқали юборилган ҳаволаларга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…