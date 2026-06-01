Супермини против кроссовера: Seat Ибиза лучше, чем Арона?

Эти два автомобиля на фото удивительно похожи — и дело не только в том, что оба они являются обновленными рестайлинговыми версиями и окрашены в цвет Онирик Грей. Seat Ибиза и Арона технически являются очень близкими родственниками. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук.

По сути, Арона — это слегка увеличенная и приподнятая версия хэтчбека Seat Ибиза. Я воспользовался возможностью испытать на практике и почувствовать, насколько этот кроссовер отличается от супермини, на котором я езжу.

Хотя оба автомобиля построены на одной платформе, они отличаются поведением на дороге и ощущениями от вождения. Высокая посадка и увеличенный клиренс кроссовера обеспечивают комфорт в городе, тогда как классический хэтчбек выигрывает за счет компактности и маневренности.