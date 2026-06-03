Битвисе: Цена Bitcoin может достичь 224 000 УСД на фоне кризиса государственного долга

·41·Экономика
Битвисе: Цена Bitcoin может достичь 224 000 УСД на фоне кризиса государственного долга
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Согласно новому отчету компании по управлению активами Битвисе, цена Bitcoin (БТК) может значительно вырасти, если опасения инвесторов по поводу государственного долга усилятся. Давление на мировые рынки облигаций и рост государственного долга укрепляют роль Bitcoin как инструмента защиты от макроэкономических рисков. Согласно одной из аналитических моделей, теоретическая «справедливая стоимость» актива может составить 224 000 УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2026 году правительствам и компаниям потребуется привлечь около 29 трлн УСД заемных средств. Это на 17% больше, чем в 2024 году, и почти вдвое выше показателя десятилетней давности. Примечательно, что около 78% долга стран ОЭСР, как ожидается, будет направлено исключительно на рефинансирование существующих обязательств.

Японский рынок сейчас находится в центре внимания. Доходность 10-летних государственных облигаций страны выросла до 2,78%, а государственный долг достиг 230% ВВП. В США доходность 30-летних казначейских облигаций также зафиксировала максимум с 2007 года — 5,11%. В таких условиях премии за суверенный риск поднялись до самого высокого уровня со времен европейского долгового кризиса 2011–2012 годов.

Аналитики Битвисе, опираясь на модель, разработанную инвестором Грегом Фоссом, отмечают, что если Bitcoin будет шире принят как средство защиты от риска государственного дефолта, его цена может вырасти до 224 000 УСД. Однако этот показатель является не точным ценовым прогнозом, а теоретической оценкой. В краткосрочной перспективе ожидается, что цена Bitcoin останется в определенном диапазоне из-за высоких реальных процентных ставок и жестких финансовых условий.

Исторические данные показывают, что Bitcoin демонстрирует хорошие результаты в периоды снижения реальных процентных ставок. В условиях, когда ставка ФРС ниже инфляции, наличные деньги и облигации теряют привлекательность, что побуждает инвесторов вкладывать больше средств в криптоактивы. Если центральные банки будут вынуждены вливать ликвидность для стабилизации финансовых рынков, это может стать мощным катализатором для Bitcoin.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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