Законодатели США выступают против включения криптовалют в пенсионные фонды

Ведущие демократы в Сенате и Палате представителей Конгресса США потребовали от Министерства труда остановить планы по включению цифровых и «альтернативных активов» в пенсионные планы 401(к) американцев. Сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и представитель Бобби Скотт направили письмо исполняющему обязанности главы ведомства Киту Сондерлингу, призвав отменить предложение о добавлении частного капитала, криптовалют и частных кредитов на пенсионные счета. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

По мнению законодателей, эта политика подвергает пенсионные фонды рискам, связанным с высоковолатильными активами, такими как Bitcoin и другие цифровые валюты. В письме отмечается отсутствие надлежащего регулирования и механизмов защиты на крипторынке, что может сделать многие криптовалюты объектом мошенничества. Также выражена обеспокоенность ослаблением надзора со стороны финансовых ведомств, таких как СЭК.

Эта инициатива Министерства труда была объявлена после того, как президент США Дональд Трамп в августе 2025 года подписал указ о «демократизации» доступа к альтернативным активам. По данным Инвестмент Компанй Институте, по состоянию на конец 2024 года в планах 401(к) американцев было накоплено около 10,1 трлн УСД.

Сандерс, Уоррен и Скотт поставили под сомнение отсутствие конфликта финансовых интересов у представителей действующей администрации в связи с этой политикой. В частности, особо отмечено наличие у семьи Дональда Трампа криптопроекта под названием Ворлд Либертй Финанкиал. Демократы заявили, что проголосуют против любых законопроектов, не включающих этические нормы.