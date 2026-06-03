Битвисе: Криптовалюты стали контрарианской ставкой на фоне акций ИИ

По словам директора по инвестициям Битвисе Мэтта Хугана, в результате смещения внимания институциональных инвесторов на акции искусственного интеллекта (ИИ) крипторынок приобретает статус «контрарианской ставки». В своем анализе Хуган назвал текущую ситуацию «безжалостной», отметив снижение привлекательности криптовалют для инвесторов на фоне роста индекса Насдак-100 на 43% за год. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

После запуска ChatGPT компанией OpenAI акции компаний, связанных с технологиями ИИ, резко подорожали. В частности, акции NVIDIA, производящей ключевые вычислительные компоненты для ИИ, выросли почти на 1500% с того времени. По мнению Хугана, если инвестиции, основанные на моментуме, движимы ажиотажем, то контрарианские ставки требуют терпения и долгосрочного фундаментального анализа.

Директор ЛВРГ Ресеарч Ник Рак также согласился с этим мнением, заявив, что, хотя ИИ доминирует в институциональных портфелях, крипторынок созревает и формируется как направление с потенциалом высокой доходности. По словам Хугана, этот медвежий рынок отличается от предыдущих тем, что средства направляются не только в Bitcoin, но и в небольшие активы с сильными фундаментальными показателями, такие как Hyperliquid, Зкаш и Stellar.

Когда крипторынок перестает быть рынком моментальной торговли, фундаментальные факторы начинают играть ключевую роль. Хуган считает это признаком того, что мы ближе к концу медвежьего рынка, чем к его началу. Тем не менее, рыночная капитализация продолжает снижаться, упав до 2,38 трлн УСД, что на 46% ниже октябрьского максимума.