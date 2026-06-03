Цена биткоина упала ниже $66 000 на фоне конфликта между США и Ираном

·44·Экономика
Цена биткоина упала ниже $66 000 на фоне конфликта между США и Ираном
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Цена биткоина за сутки снизилась на 7%, достигнув минимума за последние девять недель. Это падение произошло на фоне новых военных ударов между США и Ираном, а также приостановки переговоров о прекращении огня. По данным ТрадингВиев, в ходе торгов в среду стоимость биткоина (БТК) на бирже Coinbase упала до $65 385. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Анализ КоинГласс показывает, что за последние 24 часа были ликвидированы позиции около 277 000 трейдеров, а общий объем убытков составил $1,83 млрд. Более 90% этих ликвидаций пришлось на «лонг»-позиции (ставки на рост) по биткоину и Ethereum (ЭТ). Это крупнейшее однодневное падение с февраля.

Руководитель исследовательского отдела Битруе Ресеарч Институте Андри Фаузан Адзиима объяснил текущее падение биткоина не только новостями об Иране, но и ликвидацией позиций с кредитным плечом, крупным оттоком средств из ЭТФ и техническими пробоями. По его мнению, рынок имеет уровень поддержки в районе $64 000–65 000, и любая деэскалация может привести к резкому восстановлению цен.

Отток $150 млрд с рынка криптовалют совпал с военными операциями Центрального командования США (КЭНТКОМ), проведенными в ответ на агрессивные действия Ирана. Военные США сообщили об успешном перехвате баллистических ракет и дронов, запущенных Ираном, а также о нанесении ударов по целям на острове Кешм.

Нынешние военные столкновения происходят на фоне двухмесячного перемирия между США и Ираном и продолжающихся непрямых переговоров о снятии блокады Ормузского пролива. Однако пока стороны не достигли конкретного соглашения, что усиливает беспокойство на глобальных финансовых рынках, в том числе в сегменте криптоактивов.

БиткоинКриптовалютаРынокИнвестицииЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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