Цена биткоина упала ниже $67 000: страх на рынке усиливается

·54·Экономика
Цена биткоина упала ниже $67 000: страх на рынке усиливается
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На фоне продолжающегося падения цены биткоина (БТК) настроения на крипторынке опустились до минимума за последние два месяца. По мнению аналитиков, в ближайшее время ожидается «отскок облегчения» (релиеф бунке). Аналитический аккаунт Крйптик Традес в соцсети Кс обратил внимание на резкое снижение индекса Crypto Феар & Грид. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Индекс Crypto Феар & Грид оценивает настроения участников крипторынка по шкале от 1 до 100 на основе ряда показателей. В среду индекс упал до отметки 11/100, что свидетельствует о доминировании «экстремального страха» среди инвесторов. Это самый низкий показатель с 5 апреля текущего года.

Аналитики отмечают, что в настоящее время активность на рынке низкая, интерес в соцсетях угас, а общие настроения стали негативными. Однако исторический опыт показывает, что именно периоды максимального страха часто создают основу для нового роста цен. Поэтому некоторые эксперты сохраняют оптимизм в отношении биткоина в долгосрочной перспективе.

Примечательно, что в последние недели биткоин отстает от фондового рынка США. Несмотря на то, что индекс С&П 500 завершил торги во вторник на очередном рекордном уровне, крипторынок остается под давлением. Падение цены биткоина ниже отметки $67 000 вынудило многих трейдеров принять меры предосторожности.

БиткоинКриптовалютаРынокИнвестицииS&P 500
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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