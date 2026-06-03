Регулятор Великобритании предупредил клубы Английской премьер-лиги

Управление по финансовому надзору Великобритании (ФКА) призвало клубы Английской премьер-лиги воздержаться от заключения спонсорских контрактов с нелицензированными финансовыми компаниями, в частности криптоплатформами. Регулятор отмечает, что такое сотрудничество вовлекает болельщиков в рискованные инвестиционные проекты, не имеющие никакой защиты. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

В официальном заявлении ФКА говорится, что ряд неавторизованных фирм использует авторитет футбольных клубов для привлечения неопытных болельщиков. Надзорный орган сообщил, что эти компании могут нарушать британское законодательство, а сотрудничающие с ними пользователи рискуют потерять все свои средства.

Регулятор направил письмо непосредственно футбольным клубам, предупредив, что нелицензированные финансовые партнеры могут не только нанести ущерб болельщикам, но и подвергнуть сами клубы юридической ответственности, рискам отмывания денег и серьезным репутационным потерям. От клубов требуется проводить тщательную проверку (дуе дилигенке) каждого спонсора.

В настоящее время многие криптобренды активно выходят на футбольный рынок. Например, компания ЛАК3, сотрудничающая с клубом «Вулверхэмптон Уондерерс», уже внесена в «черный список» неавторизованных фирм ФКА. Кроме того, выяснилось, что платформы БингКс и ОККс, партнерствующие с «Челси» и «Манчестер Сити», не зарегистрированы в реестре ФКА.

ФКА планирует ужесточить правила регулирования криптоактивов к 2027 году. Регулятор намерен ограничить продвижение высокорискованных финансовых продуктов путем контроля рекламы розничных платформ на стадионах и футбольных формах.