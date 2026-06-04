Анализ криптовалют: цены на Биткоин и основные альткоины снижаются

·73·Экономика
Анализ криптовалют: цены на Биткоин и основные альткоины снижаются

Цена Биткоина (БТК) пытается подняться выше отметки $65 426, однако покупателям трудно удерживать высокие позиции. Геополитическая напряженность между США и Ираном негативно сказалась на настроениях рынка. По мнению аналитика Битруе Ресеарч Институте Андри Фаузана Адзиимы, снижение связано не только с политическими новостями, но и с ликвидацией кредитных плечей и сокращением потоков в ЭТФ. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Сейчас все внимание приковано к годовому минимуму БТК — $60 000. Опытный трейдер Питер Брандт заявил в соцсети Кс, что Биткоин формирует расширяющийся треугольник и цена может упасть до $56 000. Однако, если цена превысит $75 000, этот медвежий прогноз потеряет силу.

Хотя краткосрочный тренд выглядит негативно, ожидается активность покупателей в диапазоне $60 000–$65 000. Если цена закрепится ниже $60 000, нисходящий тренд продолжится, и возникает риск падения БТК до $50 000. Продавцы встречают любой незначительный рост распродажами, чтобы сохранить доминирование.

На рынке Ethereum (ЭТ) инициативу также перехватили медведи. Пара ЭТ/USDT может опуститься до сильного уровня поддержки в $1 750. Поскольку индикатор РСИ находится в зоне перепроданности, ожидается временный отскок, но если уровень $1 750 будет потерян, цена может рухнуть до $1 550.

БиткоинEthereumКриптовалютаБиржаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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