Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?

·55·Dunyo
Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?

Rossiyaning Omsk viloyatiga dronlar hujumi ortidan ular Qozog‘iston hududidan uchirilgani haqidagi xabarlar keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Biroq Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligi bu da’volarni qat’iy rad etib, ularni hech qanday dalil bilan tasdiqlanmagan asossiz iddaolar deb atadi.

Ma’lum bo‘lishicha, Omsk viloyatiga qilingan hujumdan keyin ayrim Rossiya ommaviy axborot vositalari va ekspertlari dronlar Qozog‘iston hududidan parvoz qilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan. Bunday mulohazalar asosan Omsk viloyatining Qozog‘iston bilan chegaradosh ekaniga tayangan holda bildirilgan.

Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligi esa ushbu ma’lumotlarga munosabat bildirib, tarqatilayotgan iddaolar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligi va hech qanday ishonchli dalillar bilan isbotlanmaganini ma’lum qildi.

Vazirlik bayonotida ta’kidlanishicha, bunday xabarlar Qozog‘iston va Rossiya o‘rtasidagi strategik sheriklik hamda an’anaviy do‘stona munosabatlarga putur yetkazishga qaratilgan asossiz urinish sifatida baholanmoqda.

Rasmiy Ostona mamlakat tashqi siyosati yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro hurmat va boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillari asosida yuritilishini yana bir bor eslatdi. Shuningdek, Qozog‘iston xalqaro huquq normalari va xavfsizlikka oid xalqaro majburiyatlarga qat’iy amal qilishi qayd etildi.

Bayonotda, shuningdek, Qozog‘iston o‘z hududi, havo makoni yoki infratuzilmasidan boshqa davlatlarga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshirish uchun foydalanilishiga yo‘l qo‘ymasligi alohida urg‘ulandi.

Yakunda Tashqi ishlar vazirligi ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik vakillarini faqat rasman tasdiqlangan ma’lumotlarga tayanishga hamda tekshirilmagan axborotlarni tarqatmaslikka chaqirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiTramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiBugun, 10:35Diana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiDiana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiBugun, 10:09Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiSietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiBugun, 09:35Parijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiParijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiBugun, 09:27Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi