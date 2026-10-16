Президент России сделал резкое заявление после ударов по объектам электронной коммерции

·5·Мир
Президент России сделал резкое заявление после ударов по объектам электронной коммерции

Президент России Владимир Путин Украинская сторона должна была учесть серьезные последствия своих действий, прежде чем наносить удары по крупным российским сетям электронной коммерции — Wildberries и Ozon а также по другим объектам инфраструктуры, подчеркнул он. Выступая на форуме организации «Деловая Россия», глава государства сообщил, что Москва уже начала наносить ответные удары по таким действиям.

По словам Путина, действия противника стали более жесткими и начали затрагивать крупные цифровые системы, которыми пользуется гражданское население.

«Мы думали, что они до этого не дойдут»

Выступая перед участниками форума, Владимир Путин отметил, что противник нацелился на гигантов электронной торговли:

  • Атаки на платформы: «Мы столкнулись с действиями противника, направленными против наших электронных площадок — и Wildberries, и Ozon. Они всегда предпринимают такие шаги, которые, честно говоря, мы должны были предвидеть. Но мы полагали, что они до этого не дойдут;

  • Тактика ответа и просьб о помощи: Они решились и на это, а теперь мы начинаем отвечать. После этого они сразу бегут к своим покровителям и начинают умолять повлиять на нас и остановить это».

Энергетика, НПЗ и дата-центры: детали ответных ударов

Президент России сравнил ситуацию вокруг маркетплейсов с ударами по энергетическим сетям:

  • Нефтеперерабатывающие заводы: Путин отметил, что вчера и сегодня были попытки нанести удары по некоторым нефтеперерабатывающим заводам и объектам, они не нанесли серьезного ущерба, но такие атаки не прекращаются;

  • Центры обработки данных: «С платформами электронной коммерции та же ситуация. Они первыми сделали шаг, и мы начали отвечать. Сейчас с той стороны тоже поднимают шум по поводу энергетики, центров обработки данных (дата-центров) и других подобных важных объектов;

  • Жесткий вывод: Они сами это начали. Не надо было начинать. Прежде чем делать этот шаг, нужно было хорошо подумать о том, к каким последствиям это приведет», — подчеркнул он.

Эти заявления показывают, что столкновения между двумя сторонами обостряются не только на традиционной линии фронта и в энергетическом секторе, но и на уровне цифровой инфраструктуры, электронной коммерции и серверных центров.

Владимир ПутинWildberriesOzonЭнергетикаРоссия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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