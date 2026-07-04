В магазине на рынке Орикзор произошел крупный пожар

·25·Общество
В магазине на рынке Орикзор произошел крупный пожар

В утренние часы на рынке Орикзор в городе Ташкенте произошел пожар. Пламя охватило 150 квадратных метров площади продуктового магазина, однако в инциденте никто не пострадал.

Сообщение поступило в 04:26

По данным Службы чрезвычайных ситуаций, пожар произошел 4 июля на рынке Орикзор, расположенном на улице Ташкентская кольцевая автодорога в Учтепинском районе.

Сообщение о возгорании в продуктовом магазине поступило в 04:26.

Спасатели прибыли за 9 минут

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 04:35.

Пламя было локализовано в 04:48 и полностью ликвидировано в 05:01. Таким образом, не было допущено распространение пожара на другие части рынка.

Площадь в 150 квадратных метров повреждена

По предварительным данным, в результате пожара сгорела и была повреждена площадь продуктового магазина в 150 квадратных метров.

Во время инцидента не зафиксировано получение телесных повреждений кем-либо.

Причина пожара выясняется

В настоящее время специалисты работают над установлением причин возникновения пожара.

Также подсчитывается размер материального ущерба, нанесенного в результате инцидента.

О‘РикзорТашкентУчтепа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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