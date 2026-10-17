Роналду янги бизнесга 10 миллион евро сармоя киритди

·57·Спорт
Роналду янги бизнесга 10 миллион евро сармоя киритди

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду теперь хочет попробовать свои силы в сфере производства минеральной воды. Он инвестировал 10 миллионов евро в новый бизнес-проект. Об этом сообщает издание «Сик Нотикиас».

Сообщается, что партнером футболиста в этом проекте выступит португальская компания Групо Ухтеринхо. В свою очередь, компания также выделила 10 миллионов евро. Таким образом, общий объем инвестиций, направленных в новый бизнес, достиг 20 миллионов евро.

В рамках проекта планируется наладить добычу и производство минеральной воды в португальском городе Браганса. Ожидается, что завершение строительства завода и вывод нового бренда на рынок состоятся до конца 2027 года.

Роналду не впервые начинает работу в водном бизнесе

Для справки: 41-летний Криштиану Роналду также является соучредителем водохозяйственного бренда «Урсу9», представленного летом 2023 года в Мадриде. Следовательно, новая инвестиция направлена на дальнейшее расширение деятельности футболиста на рынке питьевой воды.

Роналду находится в центре внимания не только благодаря своим достижениям на футбольном поле, но и благодаря бизнес-проектам за пределами спорта. Новая инвестиция в производство минеральной воды станет одним из следующих шагов в его предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду в настоящее время является мировым рекордсменом по количеству голов и матчей в составе сборной Португалии. Он выходил на поле в 233 официальных встречах в составе национальной команды и забил 146 голов в ворота соперников.

Криштиану РоналдуGrupo OuhterinhoБрагансабизнес минеральной воды
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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