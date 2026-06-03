Вместо Apple Pay: ВТБ запустил бесконтактную оплату через iPhone

·39·Технологии
Вместо Apple Pay: ВТБ запустил бесконтактную оплату через iPhone
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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ объявил о запуске нового сервиса бесконтактной оплаты для пользователей iPhone. Данная технология разработана как альтернатива системе Apple Pay и позволяет пользователям совершать покупки с помощью смартфона. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новый сервис основан на технологии «Волна» Национальной системы платежных карт (НСПК). Для использования услуги клиентам необходимо привязать свои карты «Мир» к платформе через приложение «ВТБ Онлайн». Процесс оплаты осуществляется с помощью технологии Bluetooth: пользователю достаточно включить Bluetooth на iPhone, открыть сервис и подтвердить транзакцию.

По объяснению специалистов банка, система использует протокол Bluetooth Лов Энергй для обмена данными между терминалом и смартфоном. Главное преимущество этого метода заключается в том, что для проведения оплаты смартфону не требуется подключение к интернету. Средства списываются с привязанной карты, а за покупки предоставляется кешбэк в рублях.

В настоящее время ВТБ уже внедрил данный сценарий оплаты на ряде своих терминалов. В будущем планируется значительно увеличить количество устройств, поддерживающих эту технологию. Ожидается, что это станет одним из самых удобных решений для владельцев iPhone в России после ограничений Apple Pay.

AppleiPhoneVTBТехнологииBluetooth
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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