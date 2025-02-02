“Реал”га гол урган “Эспаньол” футболчиси нега Мбаппедан узр сўради?
Испания чемпионатининг 22-турида мусобақа пешқадами “Реал” сафар учрашувида “Эспаньол”га кичик ҳисобда ютқазиб қўйди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Учрашувдаги ягона голга муаллифлик қилган “Эспаньол”нинг чап қанот ҳимоячиси Карлос Ромеро рақиб ҳужумчиси Килиан Мбаппедан узр сўради.
Беллашувнинг 60-дақиқасида ҳимоячи Мбаппега орқадан подкат ташлаб, уни йиқитди. Лекин ҳакам уни ҳайдамади. Натижада айнан Ромеро 85-дақиқада “Реал” дарвозасини ишғол қилди.
- Мен Мбаппени тўхтатиш имконсизлигини биламан, уни қўлимдан келганча ушлаб қолишга ҳаракат қилдим. Тўғри, қилган ишим хунук бўлди, мен ундан узр сўрадим. Бу вазият жанжалга бормади, ҳаммаси майдонда қолди, - деди Каолос Ромеро.
Кўпчилик, хусусан, мадридликлар бош мураббийи Карло Анчелотти Мбаппе йиқитилган вазиятда Ромерога қизил карточка берилиши кераклигини таъкидламоқда.
Учрашувдаги ягона голга муаллифлик қилган “Эспаньол”нинг чап қанот ҳимоячиси Карлос Ромеро рақиб ҳужумчиси Килиан Мбаппедан узр сўради.
Беллашувнинг 60-дақиқасида ҳимоячи Мбаппега орқадан подкат ташлаб, уни йиқитди. Лекин ҳакам уни ҳайдамади. Натижада айнан Ромеро 85-дақиқада “Реал” дарвозасини ишғол қилди.
- Мен Мбаппени тўхтатиш имконсизлигини биламан, уни қўлимдан келганча ушлаб қолишга ҳаракат қилдим. Тўғри, қилган ишим хунук бўлди, мен ундан узр сўрадим. Бу вазият жанжалга бормади, ҳаммаси майдонда қолди, - деди Каолос Ромеро.
Кўпчилик, хусусан, мадридликлар бош мураббийи Карло Анчелотти Мбаппе йиқитилган вазиятда Ромерога қизил карточка берилиши кераклигини таъкидламоқда.
…