“Реал”га гол урган “Эспаньол” футболчиси нега Мбаппедан узр сўради?

·4.8K·Спорт
“Реал”га гол урган “Эспаньол” футболчиси нега Мбаппедан узр сўради?
Испания чемпионатининг 22-турида мусобақа пешқадами “Реал” сафар учрашувида “Эспаньол”га кичик ҳисобда ютқазиб қўйди.

Учрашувдаги ягона голга муаллифлик қилган “Эспаньол”нинг чап қанот ҳимоячиси Карлос Ромеро рақиб ҳужумчиси Килиан Мбаппедан узр сўради.
“Реал”га гол урган “Эспаньол” футболчиси нега Мбаппедан узр сўради?
Беллашувнинг 60-дақиқасида ҳимоячи Мбаппега орқадан подкат ташлаб, уни йиқитди. Лекин ҳакам уни ҳайдамади. Натижада айнан Ромеро 85-дақиқада “Реал” дарвозасини ишғол қилди.

- Мен Мбаппени тўхтатиш имконсизлигини биламан, уни қўлимдан келганча ушлаб қолишга ҳаракат қилдим. Тўғри, қилган ишим хунук бўлди, мен ундан узр сўрадим. Бу вазият жанжалга бормади, ҳаммаси майдонда қолди, - деди Каолос Ромеро.

Кўпчилик, хусусан, мадридликлар бош мураббийи Карло Анчелотти Мбаппе йиқитилган вазиятда Ромерога қизил карточка берилиши кераклигини таъкидламоқда.
Реал МадридЭспаньол ФутболКарлос РомероКилиан МбаппеИспания ЧемпионатиФутбол Жанжаллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етдиБугун, 11:26Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинлари мактабларда намойиш этиладиБугун, 10:31Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттиришни хоҳламоқда?Бугун, 10:26Диего Симеоне Мейсон Гринвудни Атлетико Мадридга олиб келмоқчиБугун, 08:59Бернардо Силва трансфери: Барселона кутишга мажбур бўлмоқдаБугун, 08:59Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этиб бошқа гранд клубга ўтиши мумкинБугун, 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди