Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»даги шериги фаолиятини АПЛда давом эттиради
«Ланс» ҳимоячиси Кевин Дансо фаолиятини АПЛда давом эттиради. 26 ёшли ҳимоячини Лондоннинг «Тоттенхэм» жамоаси сотиб олди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
«Шпорлар» ҳимоячи учун «Ланс» клубига 21 миллион евро тўлашди. Футболчининг ўзи билан эса 4,5 йиллик шартнома тузилди.
Дансо жорий мавсум «Ланс» сафида 14 та учрашувда майдонга тушди.
«Шпорлар» ҳимоячи учун «Ланс» клубига 21 миллион евро тўлашди. Футболчининг ўзи билан эса 4,5 йиллик шартнома тузилди.
Дансо жорий мавсум «Ланс» сафида 14 та учрашувда майдонга тушди.
…