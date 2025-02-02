Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»даги шериги фаолиятини АПЛда давом эттиради

·3.8K·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»даги шериги фаолиятини АПЛда давом эттиради
«Ланс» ҳимоячиси Кевин Дансо фаолиятини АПЛда давом эттиради. 26 ёшли ҳимоячини Лондоннинг «Тоттенхэм» жамоаси сотиб олди.

«Шпорлар» ҳимоячи учун «Ланс» клубига 21 миллион евро тўлашди. Футболчининг ўзи билан эса 4,5 йиллик шартнома тузилди.
Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»даги шериги фаолиятини АПЛда давом эттиради
Дансо жорий мавсум «Ланс» сафида 14 та учрашувда майдонга тушди.
Кевин ДансоЛанс клубиАПЛТоттенхэм жамоасиФутболчиШартнома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етдиБугун, 11:26Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинлари мактабларда намойиш этиладиБугун, 10:31Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттиришни хоҳламоқда?Бугун, 10:26Диего Симеоне Мейсон Гринвудни Атлетико Мадридга олиб келмоқчиБугун, 08:59Бернардо Силва трансфери: Барселона кутишга мажбур бўлмоқдаБугун, 08:59Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этиб бошқа гранд клубга ўтиши мумкинБугун, 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди