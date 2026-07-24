Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига Кристиан Пулишични муносиб номзод сифатида кўрмоқда

·137·Спорт
Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига Кристиан Пулишични муносиб номзод сифатида кўрмоқда

Англиянинг Ливерпул клуби жамоа афсонаси Муҳаммад Салах кетганидан сўнг унинг ўрнини тўлдира оладиган муносиб ворис қидиришда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, мерсисайдликлар эътибори айни дамда Италиянинг Милан сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган АҚШ терма жамоаси етакчиси Кристиан Пулишичга қаратилган. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жонатан Спектор Пулишични рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий "даҳшат" деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кристиан Пулишич ҳозирда А Серияда ўз фаолиятининг энг яхши даврларини ўтказмоқда. 27 ёшли ҳужумчи Милан сафида нафақат сермаҳсуллик намойиш этмоқда, балки жамоанинг ҳужумкор ўйинида асосий фигурага айланди. Унинг кўп қирралилиги ва майдоннинг турли нуқталарида самарали ҳаракат қилиши Ливерпул мураббийлар штаби учун жуда жозибали кўринмоқда. Айниқса, Салахнинг ўнг қанотдаги ўрнини босиш учун Пулишичнинг тезкорлиги ва техникаси қўл келиши мумкин.

Премер-лигадаги тажриба ва янги имкониятлар

Пулишич учун Англия чемпионати бегона эмас. У тўрт йил давомида Челси шарафини ҳимоя қилган ва Лондон клуби билан Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Бироқ, "аристократлар" сафида у ўзининг бор салоҳиятини тўлиқ намойиш эта олмади ва кўпинча захира ўриндиғида қолиб кетди. 2023-йилда Сан Сирога кўчиб ўтиши унинг карьерасида янги саҳифа очди ва у ерда ҳақиқий етакчига айланди.

Жонатан Спекторнинг таъкидлашича, Пулишичнинг ўйин услуби Ливерпулнинг тезкор ҳужумларга асосланган тактикасига жуда мос тушади. "У жуда дадил ва ҳимоячиларга қарши тўғридан-тўғри боришдан қўрқмайди. Ҳимоячи учун бундай динамик ва чаққон ўйинчига қарши туриш — энг ёмон сценарий. Пулишич майдонда жуда тез ва кутилмаган қарорлар қабул қила олади", — дейди мутахассис.

Трансфер эҳтимоли ва шартнома ҳолати

Ҳозирда Пулишичнинг Милан билан шартномаси борасида музокаралар давом этмоқда, бироқ янги келишув ҳали имзоланмаган. Бу ҳолат Европанинг етакчи клублари, жумладан Ливерпул учун қулай имконият яратади. Мерсисайдликлар Муҳаммад Салах қолдирган бўшлиқни тўлдириш учун катта маблағ сарфлашга тайёр ва Пулишич бу борада энг муносиб номзодлардан бири бўлиб турибди.

Ливерпул мухлислари учун Салахнинг ўрнини босиш осон бўлмаслиги аниқ, чунки мисрлик юлдуз клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлардан бири ҳисобланади. Бироқ Кристиан Пулишичнинг Премер-лигадаги тажрибаси, унинг айни дамдаги спорт формаси ва ўйиндаги креативлиги Энфилдда янги даврни бошлаб бериши мумкин. Агар трансфер амалга ошса, бу АҚШ футболи учун ҳам навбатдаги катта қадам бўлади.

ЛиверпулМиланКристиан ПулишичМуҳаммад СалахТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди