Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига Кристиан Пулишични муносиб номзод сифатида кўрмоқда
Англиянинг Ливерпул клуби жамоа афсонаси Муҳаммад Салах кетганидан сўнг унинг ўрнини тўлдира оладиган муносиб ворис қидиришда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, мерсисайдликлар эътибори айни дамда Италиянинг Милан сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган АҚШ терма жамоаси етакчиси Кристиан Пулишичга қаратилган. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жонатан Спектор Пулишични рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий "даҳшат" деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кристиан Пулишич ҳозирда А Серияда ўз фаолиятининг энг яхши даврларини ўтказмоқда. 27 ёшли ҳужумчи Милан сафида нафақат сермаҳсуллик намойиш этмоқда, балки жамоанинг ҳужумкор ўйинида асосий фигурага айланди. Унинг кўп қирралилиги ва майдоннинг турли нуқталарида самарали ҳаракат қилиши Ливерпул мураббийлар штаби учун жуда жозибали кўринмоқда. Айниқса, Салахнинг ўнг қанотдаги ўрнини босиш учун Пулишичнинг тезкорлиги ва техникаси қўл келиши мумкин.
Премер-лигадаги тажриба ва янги имкониятларПулишич учун Англия чемпионати бегона эмас. У тўрт йил давомида Челси шарафини ҳимоя қилган ва Лондон клуби билан Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Бироқ, "аристократлар" сафида у ўзининг бор салоҳиятини тўлиқ намойиш эта олмади ва кўпинча захира ўриндиғида қолиб кетди. 2023-йилда Сан Сирога кўчиб ўтиши унинг карьерасида янги саҳифа очди ва у ерда ҳақиқий етакчига айланди.
Жонатан Спекторнинг таъкидлашича, Пулишичнинг ўйин услуби Ливерпулнинг тезкор ҳужумларга асосланган тактикасига жуда мос тушади. "У жуда дадил ва ҳимоячиларга қарши тўғридан-тўғри боришдан қўрқмайди. Ҳимоячи учун бундай динамик ва чаққон ўйинчига қарши туриш — энг ёмон сценарий. Пулишич майдонда жуда тез ва кутилмаган қарорлар қабул қила олади", — дейди мутахассис.
Трансфер эҳтимоли ва шартнома ҳолатиҲозирда Пулишичнинг Милан билан шартномаси борасида музокаралар давом этмоқда, бироқ янги келишув ҳали имзоланмаган. Бу ҳолат Европанинг етакчи клублари, жумладан Ливерпул учун қулай имконият яратади. Мерсисайдликлар Муҳаммад Салах қолдирган бўшлиқни тўлдириш учун катта маблағ сарфлашга тайёр ва Пулишич бу борада энг муносиб номзодлардан бири бўлиб турибди.
Ливерпул мухлислари учун Салахнинг ўрнини босиш осон бўлмаслиги аниқ, чунки мисрлик юлдуз клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлардан бири ҳисобланади. Бироқ Кристиан Пулишичнинг Премер-лигадаги тажрибаси, унинг айни дамдаги спорт формаси ва ўйиндаги креативлиги Энфилдда янги даврни бошлаб бериши мумкин. Агар трансфер амалга ошса, бу АҚШ футболи учун ҳам навбатдаги катта қадам бўлади.
…