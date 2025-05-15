Гвардиолага янги “мия” керак: “Манчестер Сити” Дани Ольмо учун ҳаракатга тайёр

·467·Спорт
Гвардиолага янги “мия” керак: “Манчестер Сити” Дани Ольмо учун ҳаракатга тайёр
"Манчестер Сити" бош мураббийи Хосеп Гвардиола жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш ниятида ва бунинг учун "Барселона"да тўп сураётган испаниялик маҳоратли плеймейкер Дани Ольмони асосий трансфер мақсади сифатида кўрмоқда.

Европа нашрларининг хабар беришича, Гвардиола айни пайтда ўйин темпини назорат қилиш, ҳужумларнинг ривожланишига таъсир этиш ва вазиятни самарали якунлаш қобилиятига эга бўлган футболчини изламоқда. 27 ёшли Дани Ольмо ана шундай хусусиятларга эга бўлиб, “Сити”нинг янги мавсумдаги схемасида калит роллардан бирини эгаллаши мумкин.

Қисқача трансфер тарихи

Эслатиб ўтамиз, Ольмо 2024 йил ёзида 55 миллион евро эвазига “РБ Лейпциг”дан “Барселона”га кўчиб ўтган эди. Ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида у жамоа ҳужумларига тезда мослашиб, 2024/25 йилги мавсумда 36 та расмий ўйинда иштирок этди, 11 та гол ва 6 та ассист билан мухлисларни хурсанд қилди.

Трансфер музокаралари осон бўлмайди

Transfermarkt портали маълумотига кўра, Ольмонинг "Барселона" билан амалдаги шартномаси 2030 йилнинг ёзигача мўлжалланган. Бу эса "Сити" учун уни харид қилишда жуда жиддий ва муросасиз музокараларни талаб этади. Каталония клуби ўз таркибини сақлаб қолишга интилмоқда ва Ольмони асосий тактик қуроллардан бири сифатида кўради.
Гвардиолага янги “мия” керак: “Манчестер Сити” Дани Ольмо учун ҳаракатга тайёр
Бундан ташқари, “Барселона”нинг молиявий ҳолати ҳам ушбу трансфер музокараларида муҳим роль ўйнаши мумкин. Агар катта миқдордаги таклиф тушса, клуб бу масалага қайта назар ташлаши эҳтимоли бор.

Гвардиоланинг орзуси — динамик ярим ҳимоя

Гвардиолага тааллуқли жамоалар ҳар доим ўйинни ярим ҳимоя орқали бошқариши ва темпни назорат қилиши билан фарқланган. Дани Ольмо эса техник жиҳатдан етук, ҳужумда оқилона қарор қабул қиладиган ва креатив ҳаракатларини паслар билан мукаммал уйғунлаштирадиган ўйинчи сифатида бу талабларга тўлиқ мос келади.

Zamin.uz таҳририяти Европадаги трансфер жараёнлари, хусусан, Гвардиоланинг танловлари ортидан юзага келаётган вазиятларни диққат билан кузатиб боради. Сиз Дани Ольмони "Сити" футболчиси сифатида тасаввур қила оласизми? Қизиқарли жараёнлар олдинда!
Гвардиола ДаниМанчестер СитиБарселонаТрансфер музокаралариФутболчилар тарихЕвропадаги трансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирГави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)