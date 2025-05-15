Гвардиолага янги “мия” керак: “Манчестер Сити” Дани Ольмо учун ҳаракатга тайёр
"Манчестер Сити" бош мураббийи Хосеп Гвардиола жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш ниятида ва бунинг учун "Барселона"да тўп сураётган испаниялик маҳоратли плеймейкер Дани Ольмони асосий трансфер мақсади сифатида кўрмоқда.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Европа нашрларининг хабар беришича, Гвардиола айни пайтда ўйин темпини назорат қилиш, ҳужумларнинг ривожланишига таъсир этиш ва вазиятни самарали якунлаш қобилиятига эга бўлган футболчини изламоқда. 27 ёшли Дани Ольмо ана шундай хусусиятларга эга бўлиб, “Сити”нинг янги мавсумдаги схемасида калит роллардан бирини эгаллаши мумкин.
Қисқача трансфер тарихи
Эслатиб ўтамиз, Ольмо 2024 йил ёзида 55 миллион евро эвазига “РБ Лейпциг”дан “Барселона”га кўчиб ўтган эди. Ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида у жамоа ҳужумларига тезда мослашиб, 2024/25 йилги мавсумда 36 та расмий ўйинда иштирок этди, 11 та гол ва 6 та ассист билан мухлисларни хурсанд қилди.
Трансфер музокаралари осон бўлмайди
Transfermarkt портали маълумотига кўра, Ольмонинг "Барселона" билан амалдаги шартномаси 2030 йилнинг ёзигача мўлжалланган. Бу эса "Сити" учун уни харид қилишда жуда жиддий ва муросасиз музокараларни талаб этади. Каталония клуби ўз таркибини сақлаб қолишга интилмоқда ва Ольмони асосий тактик қуроллардан бири сифатида кўради.
Бундан ташқари, “Барселона”нинг молиявий ҳолати ҳам ушбу трансфер музокараларида муҳим роль ўйнаши мумкин. Агар катта миқдордаги таклиф тушса, клуб бу масалага қайта назар ташлаши эҳтимоли бор.
Гвардиоланинг орзуси — динамик ярим ҳимоя
Гвардиолага тааллуқли жамоалар ҳар доим ўйинни ярим ҳимоя орқали бошқариши ва темпни назорат қилиши билан фарқланган. Дани Ольмо эса техник жиҳатдан етук, ҳужумда оқилона қарор қабул қиладиган ва креатив ҳаракатларини паслар билан мукаммал уйғунлаштирадиган ўйинчи сифатида бу талабларга тўлиқ мос келади.
Zamin.uz таҳририяти Европадаги трансфер жараёнлари, хусусан, Гвардиоланинг танловлари ортидан юзага келаётган вазиятларни диққат билан кузатиб боради. Сиз Дани Ольмони "Сити" футболчиси сифатида тасаввур қила оласизми? Қизиқарли жараёнлар олдинда!
Европа нашрларининг хабар беришича, Гвардиола айни пайтда ўйин темпини назорат қилиш, ҳужумларнинг ривожланишига таъсир этиш ва вазиятни самарали якунлаш қобилиятига эга бўлган футболчини изламоқда. 27 ёшли Дани Ольмо ана шундай хусусиятларга эга бўлиб, “Сити”нинг янги мавсумдаги схемасида калит роллардан бирини эгаллаши мумкин.
Қисқача трансфер тарихи
Эслатиб ўтамиз, Ольмо 2024 йил ёзида 55 миллион евро эвазига “РБ Лейпциг”дан “Барселона”га кўчиб ўтган эди. Ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида у жамоа ҳужумларига тезда мослашиб, 2024/25 йилги мавсумда 36 та расмий ўйинда иштирок этди, 11 та гол ва 6 та ассист билан мухлисларни хурсанд қилди.
Трансфер музокаралари осон бўлмайди
Transfermarkt портали маълумотига кўра, Ольмонинг "Барселона" билан амалдаги шартномаси 2030 йилнинг ёзигача мўлжалланган. Бу эса "Сити" учун уни харид қилишда жуда жиддий ва муросасиз музокараларни талаб этади. Каталония клуби ўз таркибини сақлаб қолишга интилмоқда ва Ольмони асосий тактик қуроллардан бири сифатида кўради.
Бундан ташқари, “Барселона”нинг молиявий ҳолати ҳам ушбу трансфер музокараларида муҳим роль ўйнаши мумкин. Агар катта миқдордаги таклиф тушса, клуб бу масалага қайта назар ташлаши эҳтимоли бор.
Гвардиоланинг орзуси — динамик ярим ҳимоя
Гвардиолага тааллуқли жамоалар ҳар доим ўйинни ярим ҳимоя орқали бошқариши ва темпни назорат қилиши билан фарқланган. Дани Ольмо эса техник жиҳатдан етук, ҳужумда оқилона қарор қабул қиладиган ва креатив ҳаракатларини паслар билан мукаммал уйғунлаштирадиган ўйинчи сифатида бу талабларга тўлиқ мос келади.
Zamin.uz таҳририяти Европадаги трансфер жараёнлари, хусусан, Гвардиоланинг танловлари ортидан юзага келаётган вазиятларни диққат билан кузатиб боради. Сиз Дани Ольмони "Сити" футболчиси сифатида тасаввур қила оласизми? Қизиқарли жараёнлар олдинда!
…