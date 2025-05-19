Парма ва Наполи ўйини голларсиз якунланди
Серия Анинг 37-туридан ўрин олган “Парма” – “Наполи” учрашуви 0:0 ҳисобида якунланди, деб Zamin.uz хабар берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўйин давомида “Наполи” устун ўйнаган бўлса-да, гол ура олмади. “Парма” камроқ тўпга эгалик қилган бўлса ҳам, бир неча хатарли ҳужумлар амалга оширди.
Ўйин статистикаси:
• Удaрлар: Парма — 6, Наполи — 7.
• Аниқ зарбалар: Парма — 4, Наполи — 2.
• Тўп назорати: Парма — 27%, Наполи — 73%.
• Паслар: Парма — 205, Наполи — 528.
• Пас аниқлиги: Парма — 62%, Наполи — 88%.
• Фоллар: Парма — 13, Наполи — 16.
• Сариқ карточкалар: ҳар икки жамоада 2 тадан.
• Қизил карточкалар қайд этилмади.
• Бурчаклар: Парма — 3, Наполи — 2.
Натижадан сўнг, “Наполи” 79 очко билан 1-ўринни сақлаб турибди. “Парма” эса 36 очко билан 16-поғонада қолмоқда.
Ўйин давомида “Наполи” устун ўйнаган бўлса-да, гол ура олмади. “Парма” камроқ тўпга эгалик қилган бўлса ҳам, бир неча хатарли ҳужумлар амалга оширди.
Ўйин статистикаси:
• Удaрлар: Парма — 6, Наполи — 7.
• Аниқ зарбалар: Парма — 4, Наполи — 2.
• Тўп назорати: Парма — 27%, Наполи — 73%.
• Паслар: Парма — 205, Наполи — 528.
• Пас аниқлиги: Парма — 62%, Наполи — 88%.
• Фоллар: Парма — 13, Наполи — 16.
• Сариқ карточкалар: ҳар икки жамоада 2 тадан.
• Қизил карточкалар қайд этилмади.
• Бурчаклар: Парма — 3, Наполи — 2.
Натижадан сўнг, “Наполи” 79 очко билан 1-ўринни сақлаб турибди. “Парма” эса 36 очко билан 16-поғонада қолмоқда.
…