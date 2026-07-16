Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этди
Сунъий интеллект оламида янги қудратли ўйинчи пайдо бўлди: OpenAI компаниясининг собиқ раҳбарлари томонидан асос солинган Тинкинг Мачинес Лаб стартапи ўзининг илк универсал модели — Инклинғни оммага эълон қилди. Ушбу ишланма очиқ кодли экани билан ажралиб туради, яни исталган ташкилот ёки дастурчи уни юклаб олиб, шахсий инфратузилмасида ишлатиши ва ўз эҳтиёжларига мослаб қайта ўқитиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инклинг модели ҳайратланарли даражадаги 975 миллиард параметрга эга бўлса-да, у Михтуре оф Эхпертс (Мутахассислар аралашмаси) архитектурасига асосланган. Бу шуни англатадики, ҳар бир аниқ вазифани бажариш чоғида моделнинг барча ресурслари эмас, балки фақатгина 41 миллиардга яқин фаол параметрлари ишга тушади. Бундай ёндашув ҳисоблаш қувватларини тежаш билан бирга, юқори сифатни сақлаб қолиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва мослашувчанликixbt.com маълумотига кўра, Инклинг фақат матн билан чекланиб қолмай, аудио ва видео маълумотларни ҳам тушунишга қодир. Шунингдек, у 1 миллион токенгача бўлган улкан контекст ҳажмини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, модел бенчмарк тестларида биринчи ўринни эгаллаш учун эмас, балки корпоратив мижозлар учун қулай ва мослашувчан пойдевор бўлиши учун яратилган.
Компания Инклинг билан бир қаторда унинг кичикроқ талқини — Инклинг-Смалл моделини ҳам намойиш этди. 12 миллиард фаол параметрга эга ушбу версия тезкорлиги ва эксплуатация харажатларининг пастлиги билан ажралиб туради. Иккала модел ҳам компаниянинг Тинкер платформаси орқали корпоратив маълумотлар асосида қўшимча ўқитилиши мумкин.
Қизиғи шундаки, ўқитиш жараёнида Инклинг ўз-ўзидан мантиқий хулосаларни инсон тилида ифодалашдан воз кеча бошлаган. Модел бундай тушунтиришларни ортиқча ҳисоблаш харажатлари деб ҳисоблаган. Бироқ, муҳандислар моделнинг қарор қабул қилиш жараёни шаффоф ва тушунарли бўлиши учун ушбу функцияни қайта тиклашга мажбур бўлишган.
Собиқ OpenAI жамоасининг муваффақиятиТинкинг Мачинес Лаб стартапи 2025-йил феврал ойида OpenAI собиқ техник директори Мира Мурати, ChatGPT яратувчиларидан бири Джон Счулман ва хавфсизлик бўйича эксперт Лилиан Венг томонидан ташкил этилган эди. Стартап ўтган йили 12 миллиард доллар баҳо билан рекорд даражадаги 2 миллиард доллар инвестиция жалб қилган ҳолда бозорга шиддат билан кириб келди.
Инклинг моделининг чиқарилиши сунъий интеллект технологиялари фақат саноқли гигант компаниялар назоратида қолмаслиги кераклиги ҳақидаги ғояни илгари суради. Ўзбекистонлик мутахассислар ва маҳаллий компаниялар учун ҳам бундай очиқ моделларнинг пайдо бўлиши, ўз маълумотлар базаси асосида хавфсиз ва мустақил сунъий интеллект тизимларини яратиш имконини беради.
…