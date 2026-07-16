Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этди

·0·Техно
Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этди

Сунъий интеллект оламида янги қудратли ўйинчи пайдо бўлди: OpenAI компаниясининг собиқ раҳбарлари томонидан асос солинган Тинкинг Мачинес Лаб стартапи ўзининг илк универсал модели — Инклинғни оммага эълон қилди. Ушбу ишланма очиқ кодли экани билан ажралиб туради, яни исталган ташкилот ёки дастурчи уни юклаб олиб, шахсий инфратузилмасида ишлатиши ва ўз эҳтиёжларига мослаб қайта ўқитиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инклинг модели ҳайратланарли даражадаги 975 миллиард параметрга эга бўлса-да, у Михтуре оф Эхпертс (Мутахассислар аралашмаси) архитектурасига асосланган. Бу шуни англатадики, ҳар бир аниқ вазифани бажариш чоғида моделнинг барча ресурслари эмас, балки фақатгина 41 миллиардга яқин фаол параметрлари ишга тушади. Бундай ёндашув ҳисоблаш қувватларини тежаш билан бирга, юқори сифатни сақлаб қолиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва мослашувчанлик

ixbt.com маълумотига кўра, Инклинг фақат матн билан чекланиб қолмай, аудио ва видео маълумотларни ҳам тушунишга қодир. Шунингдек, у 1 миллион токенгача бўлган улкан контекст ҳажмини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, модел бенчмарк тестларида биринчи ўринни эгаллаш учун эмас, балки корпоратив мижозлар учун қулай ва мослашувчан пойдевор бўлиши учун яратилган.

Компания Инклинг билан бир қаторда унинг кичикроқ талқини — Инклинг-Смалл моделини ҳам намойиш этди. 12 миллиард фаол параметрга эга ушбу версия тезкорлиги ва эксплуатация харажатларининг пастлиги билан ажралиб туради. Иккала модел ҳам компаниянинг Тинкер платформаси орқали корпоратив маълумотлар асосида қўшимча ўқитилиши мумкин.

Қизиғи шундаки, ўқитиш жараёнида Инклинг ўз-ўзидан мантиқий хулосаларни инсон тилида ифодалашдан воз кеча бошлаган. Модел бундай тушунтиришларни ортиқча ҳисоблаш харажатлари деб ҳисоблаган. Бироқ, муҳандислар моделнинг қарор қабул қилиш жараёни шаффоф ва тушунарли бўлиши учун ушбу функцияни қайта тиклашга мажбур бўлишган.

Собиқ OpenAI жамоасининг муваффақияти

Тинкинг Мачинес Лаб стартапи 2025-йил феврал ойида OpenAI собиқ техник директори Мира Мурати, ChatGPT яратувчиларидан бири Джон Счулман ва хавфсизлик бўйича эксперт Лилиан Венг томонидан ташкил этилган эди. Стартап ўтган йили 12 миллиард доллар баҳо билан рекорд даражадаги 2 миллиард доллар инвестиция жалб қилган ҳолда бозорга шиддат билан кириб келди.

Инклинг моделининг чиқарилиши сунъий интеллект технологиялари фақат саноқли гигант компаниялар назоратида қолмаслиги кераклиги ҳақидаги ғояни илгари суради. Ўзбекистонлик мутахассислар ва маҳаллий компаниялар учун ҳам бундай очиқ моделларнинг пайдо бўлиши, ўз маълумотлар базаси асосида хавфсиз ва мустақил сунъий интеллект тизимларини яратиш имконини беради.

Тинкинг Мачинес ЛабИнклингСунъий ИнтеллектOpenAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиOpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиКеча, 23:27Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиRoblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиКеча, 23:26Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаКеча, 22:59SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиSpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиКеча, 22:55BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиBP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди