Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратади
Google корпорацияси ўзининг Google Видс платформаси учун йирик янгиланишни эълон қилди. Эндиликда ушбу сервис фойдаланувчиларга нафақат тайёр шаблонлардан фойдаланиш, балки ўзининг ташқи кўриниши ва овозига эга бўлган шахсий рақамли аватарларини яратиш имкониятини тақдим этади. Бу технология видеоконтент яратиш жараёнини тубдан соддалаштириб, корпоратив мулоқот ва таълим соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функция ишлаши учун фойдаланувчи тизимга ўзининг селфи фотосурати ва овозли намунасини юклаши кифоя. Шундан сўнг, сунъий интеллект фойдаланувчининг нусхасини яратади ва у берилган матнларни худди реал инсон каби гапириб беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш Google Видс платформасини оддий презентация воситасидан тўлиқ қонунли видео таҳрирлаш майдонига айлантирмоқда.
Gemini Омни интеграцияси ва таҳрирлаш имкониятлариGoogle Видс эндиликда Gemini Омни мультимодал сунъий интеллект модели билан бойитилди. Бу фойдаланувчиларга матнли буйруқлар (промпт) ва ҳавола сифатида юкланган тасвирлар ёрдамида мураккаб видеоларни яратиш имконини беради. Тизим нафақат янги кадрлар яратади, балки телефонда олинган видеоларнинг орқа фонини алмаштириши, ёритиш даражасини тўғрилаши ёки турли визуал эффектларни қўшиши мумкин.
Энг муҳим янгиликлардан бири — босқичма-босқич таҳрирлаш функциясидир. Аввалари сунъий интеллект яратган видеода кичик хато бўлса, ҳаммасини нолдан бошлашга тўғри келарди. Энди эса Gemini Омни ёрдамида видеонинг исталган қисмига аниқ ўзгартиришлар киритиш, кадрни алоҳида таҳрирлаш ёки элементларни алмаштириш мумкин.
Хавфсизлик ва фойдаланиш чекловлариGoogle ўзининг рақамли аватарларидан ғаразли мақсадларда фойдаланишнинг олдини олиш учун қатъий чоралар кўрмоқда. Ҳар бир яратилган аватар фойдаланувчининг шахсий Google ҳисобига боғланади ва видеоларга СйнтИД технологияси ёрдамида кўринмас сув белгилари (ватермарк) туширилади. Бу контентнинг сунъий интеллект томонидан яратилганини аниқлашга ёрдам беради.
Ҳозирча шахсий аватарларни яратиш имконияти фақат маълум ҳудудлардаги 18 ёшдан ошган фойдаланувчилар учун очиқ боулиши айтилмоқда. Google ушбу воситани биринчи навбатда Google Воркспасе фойдаланувчилари, яни бизнес вакиллари учун мўлжаллаган. Компания ичидаги янгиликлар, ходимларни ўқитиш ва йўриқномалар тайёрлашда ушбу технология вақт ва маблағни сезиларли даражада тежайди.
Ушбу қадам билан Google бозордаги ҲейГен, Сйнтесиа ва Д-ИД каби сунъий интеллектга асосланган видео хизматлари билан жиддий рақобатга киришмоқда. Агар OpenAI ўзининг Sora моделини оммага тақдим этишни кечиктираётган бўлса, Google аллақачон тайёр маҳсулотни ўз экотизимига интеграция қилишни бошлади.
…