Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратади

·0·Техно
Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратади

Google корпорацияси ўзининг Google Видс платформаси учун йирик янгиланишни эълон қилди. Эндиликда ушбу сервис фойдаланувчиларга нафақат тайёр шаблонлардан фойдаланиш, балки ўзининг ташқи кўриниши ва овозига эга бўлган шахсий рақамли аватарларини яратиш имкониятини тақдим этади. Бу технология видеоконтент яратиш жараёнини тубдан соддалаштириб, корпоратив мулоқот ва таълим соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция ишлаши учун фойдаланувчи тизимга ўзининг селфи фотосурати ва овозли намунасини юклаши кифоя. Шундан сўнг, сунъий интеллект фойдаланувчининг нусхасини яратади ва у берилган матнларни худди реал инсон каби гапириб беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш Google Видс платформасини оддий презентация воситасидан тўлиқ қонунли видео таҳрирлаш майдонига айлантирмоқда.

Gemini Омни интеграцияси ва таҳрирлаш имкониятлари

Google Видс эндиликда Gemini Омни мультимодал сунъий интеллект модели билан бойитилди. Бу фойдаланувчиларга матнли буйруқлар (промпт) ва ҳавола сифатида юкланган тасвирлар ёрдамида мураккаб видеоларни яратиш имконини беради. Тизим нафақат янги кадрлар яратади, балки телефонда олинган видеоларнинг орқа фонини алмаштириши, ёритиш даражасини тўғрилаши ёки турли визуал эффектларни қўшиши мумкин.

Энг муҳим янгиликлардан бири — босқичма-босқич таҳрирлаш функциясидир. Аввалари сунъий интеллект яратган видеода кичик хато бўлса, ҳаммасини нолдан бошлашга тўғри келарди. Энди эса Gemini Омни ёрдамида видеонинг исталган қисмига аниқ ўзгартиришлар киритиш, кадрни алоҳида таҳрирлаш ёки элементларни алмаштириш мумкин.

Хавфсизлик ва фойдаланиш чекловлари

Google ўзининг рақамли аватарларидан ғаразли мақсадларда фойдаланишнинг олдини олиш учун қатъий чоралар кўрмоқда. Ҳар бир яратилган аватар фойдаланувчининг шахсий Google ҳисобига боғланади ва видеоларга СйнтИД технологияси ёрдамида кўринмас сув белгилари (ватермарк) туширилади. Бу контентнинг сунъий интеллект томонидан яратилганини аниқлашга ёрдам беради.

Ҳозирча шахсий аватарларни яратиш имконияти фақат маълум ҳудудлардаги 18 ёшдан ошган фойдаланувчилар учун очиқ боулиши айтилмоқда. Google ушбу воситани биринчи навбатда Google Воркспасе фойдаланувчилари, яни бизнес вакиллари учун мўлжаллаган. Компания ичидаги янгиликлар, ходимларни ўқитиш ва йўриқномалар тайёрлашда ушбу технология вақт ва маблағни сезиларли даражада тежайди.

Ушбу қадам билан Google бозордаги ҲейГен, Сйнтесиа ва Д-ИД каби сунъий интеллектга асосланган видео хизматлари билан жиддий рақобатга киришмоқда. Агар OpenAI ўзининг Sora моделини оммага тақдим этишни кечиктираётган бўлса, Google аллақачон тайёр маҳсулотни ўз экотизимига интеграция қилишни бошлади.

GoogleСунъий ИнтеллектGeminiGoogle ВидсТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиOpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиКеча, 23:27Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиRoblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиКеча, 23:26Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаКеча, 22:59SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиSpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиКеча, 22:55BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиBP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди