Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам беради
Машҳур Roblox платформаси ўйин яратиш соҳасида янги даврни бошлаб берди. Компания фойдаланувчиларга оддий матнли буйруқлар орқали мобил қурилмаларда ўйин дизайнини яратиш имконини берувчи Буилд деб номланган янги функцияни тақдим этди. Ушбу технология ҳатто дастурлаш бўйича ҳеч қандай тажрибага эга бўлмаган ёш ижодкорларга ҳам ўз ғояларини рақамли дунёга кўчириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Буилд функцияси мураккаб алгоритмлар ва Roblox томонидан ишлаб чиқилган хусусий сунъий интеллект моделлари асосида ишлайди. Масалан, фойдаланувчи "зич ўрмонда жойлашган шинам саргузашт ўйини яратилсин" деб ёзса, тизим автоматик равишда ўйин механикаси, атроф-муҳит, қаҳрамонлар, визуал услуб ва ҳатто товушларни шакллантириб беради. Бу жараён аввалари ҳафталаб вақт талаб қилган бўлса, энди бир неча дақиқада амалга оширилади.
Сифат ва рақобат масаласиГарчи Google, Microsoft ва Тенсент каби технологик гигантлар ҳам шунга ўхшаш воситалар устида ишлаётган бўлса-да, Roblox ушбу ёндашувни оммавий фойдаланувчилар, айниқса ёшлар орасида биринчилардан бўлиб жорий этмоқда. Бироқ, бу янгилик соҳа мутахассислари орасида маълум хавотирларни ҳам келтириб чиқарди. Танқидчиларнинг фикрича, ўйин яратиш тўсиғининг пасайиши платформада паст сифатли ва бир хил турдаги контентнинг кўпайиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.
Гаме Девелопер Конференсе томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, соҳа мутахассисларининг 52 фоизи генератив сунъий интеллект ўйин саноатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин деб ҳисоблайди. Асосий хавотир шундаки, инсон меҳнати билан яратилган сифатли лойиҳалар сунъий интеллект томонидан тезкорлик билан ишлаб чиқарилган "шовқин" ичида йўқолиб кетиши мумкин. Roblox бу муаммони ҳал қилиш учун махсус рейтинг тизимидан фойдаланишини маълум қилди.
Рейтинг ва келажакдаги режаларКомпания вакилларининг тушунтиришича, сунъий интеллект ёрдамида яратилган ўйинлар фойдаланувчиларнинг ушбу ўйинда қанча вақт қолишига қараб сараланади. Агар ўйин қизиқарсиз бўлса ва уни ҳеч ким ўйнамаса, у қидирув натижаларида кўринмайди. Бу эса платформада фақат ҳақиқатда қизиқарли ва сифатли лойиҳалар оммалашишини таъминлайди.
- Буилд функцияси 28-июльдан бошлаб Янги Зеландияда очиқ альфа-тестдан ўтказилади;
- 9 ёшдан ошган фойдаланувчилар ўйин яратиши, 16 ёшдан ошганлар эса уларни бутун дунёга эълон қилиши мумкин;
- Хизматнинг ҳам бепул, ҳам пуллик кенгайтирилган версиялари мавжуд бўлади.
Ушбу янгиликлар Roblox платформасининг нафақат ўйин майдони, балки келажакдаги энг йирик ижодий экотизимлардан бирига айланиш мақсадини тасдиқлайди. Сунъий интеллектнинг интеграцияси ўзбекистонлик ёш дастурчилар ва гейм-дизайнерлар учун ҳам ўз иқтидорларини жаҳон миқёсида намойиш этиш учун янги эшикларни очиши мумкин.
…