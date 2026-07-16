Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам беради

·24·Техно
Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам беради

Машҳур Roblox платформаси ўйин яратиш соҳасида янги даврни бошлаб берди. Компания фойдаланувчиларга оддий матнли буйруқлар орқали мобил қурилмаларда ўйин дизайнини яратиш имконини берувчи Буилд деб номланган янги функцияни тақдим этди. Ушбу технология ҳатто дастурлаш бўйича ҳеч қандай тажрибага эга бўлмаган ёш ижодкорларга ҳам ўз ғояларини рақамли дунёга кўчириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Буилд функцияси мураккаб алгоритмлар ва Roblox томонидан ишлаб чиқилган хусусий сунъий интеллект моделлари асосида ишлайди. Масалан, фойдаланувчи "зич ўрмонда жойлашган шинам саргузашт ўйини яратилсин" деб ёзса, тизим автоматик равишда ўйин механикаси, атроф-муҳит, қаҳрамонлар, визуал услуб ва ҳатто товушларни шакллантириб беради. Бу жараён аввалари ҳафталаб вақт талаб қилган бўлса, энди бир неча дақиқада амалга оширилади.

Сифат ва рақобат масаласи

Гарчи Google, Microsoft ва Тенсент каби технологик гигантлар ҳам шунга ўхшаш воситалар устида ишлаётган бўлса-да, Roblox ушбу ёндашувни оммавий фойдаланувчилар, айниқса ёшлар орасида биринчилардан бўлиб жорий этмоқда. Бироқ, бу янгилик соҳа мутахассислари орасида маълум хавотирларни ҳам келтириб чиқарди. Танқидчиларнинг фикрича, ўйин яратиш тўсиғининг пасайиши платформада паст сифатли ва бир хил турдаги контентнинг кўпайиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.

Гаме Девелопер Конференсе томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, соҳа мутахассисларининг 52 фоизи генератив сунъий интеллект ўйин саноатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин деб ҳисоблайди. Асосий хавотир шундаки, инсон меҳнати билан яратилган сифатли лойиҳалар сунъий интеллект томонидан тезкорлик билан ишлаб чиқарилган "шовқин" ичида йўқолиб кетиши мумкин. Roblox бу муаммони ҳал қилиш учун махсус рейтинг тизимидан фойдаланишини маълум қилди.

Рейтинг ва келажакдаги режалар

Компания вакилларининг тушунтиришича, сунъий интеллект ёрдамида яратилган ўйинлар фойдаланувчиларнинг ушбу ўйинда қанча вақт қолишига қараб сараланади. Агар ўйин қизиқарсиз бўлса ва уни ҳеч ким ўйнамаса, у қидирув натижаларида кўринмайди. Бу эса платформада фақат ҳақиқатда қизиқарли ва сифатли лойиҳалар оммалашишини таъминлайди.

  • Буилд функцияси 28-июльдан бошлаб Янги Зеландияда очиқ альфа-тестдан ўтказилади;
  • 9 ёшдан ошган фойдаланувчилар ўйин яратиши, 16 ёшдан ошганлар эса уларни бутун дунёга эълон қилиши мумкин;
  • Хизматнинг ҳам бепул, ҳам пуллик кенгайтирилган версиялари мавжуд бўлади.
Roblox келажакда фақат ўйин яратиш билан чекланиб қолмоқчи эмас. Яқин ойларда ижодкорларга ўйинларни тестдан ўтказишда ёрдам берадиган махсус сунъий интеллект агентлари ва таҳлилий воситалар ҳам ишга туширилиши кутилмоқда. Шунингдек, битта буйруқ билан бутун бошли 3D саҳналарни яратувчи янги модел устида ҳам иш олиб борилмоқда.

Ушбу янгиликлар Roblox платформасининг нафақат ўйин майдони, балки келажакдаги энг йирик ижодий экотизимлардан бирига айланиш мақсадини тасдиқлайди. Сунъий интеллектнинг интеграцияси ўзбекистонлик ёш дастурчилар ва гейм-дизайнерлар учун ҳам ўз иқтидорларини жаҳон миқёсида намойиш этиш учун янги эшикларни очиши мумкин.

RobloxСунъий ИнтеллектБуилдТехнологияЎйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиOpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиКеча, 23:27Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаКеча, 22:59SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиSpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиКеча, 22:55BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиBP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди