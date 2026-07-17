OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлди
Сунъий интеллект соҳасидаги энг нуфузли компаниялардан бири бўлган OpenAI собиқ вице-президенти Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига ҳамкор (партнер) сифатида қўшилди. Ушбу тайинлов Кремний водийсида катта қизиқиш уйғотди, чунки Беиермеистер нафақат ўзининг профессионал тажрибаси, балки яқинда юз берган шов-шувли ишдан бўшатиш воқеалари билан ҳам диққат марказида эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Рян Беиермеистер OpenAI компаниясида маҳсулот сиёсати бўйича вице-президент лавозимида қарийб икки йил фаолият юритган. Унинг даврида ChatGPT платформаси тарихдаги энг тез ривожланаётган иловага айланди. Бироқ, жорий йилнинг феврал ойида унинг компаниядаги фаолияти кутилмаганда якунига етди. TechCrunch нашри хабарига кўра, бунга унинг ChatGPT учун режалаштирилган "катталар режими" (адулт моде) функциясига қарши чиққани сабаб бўлган.
Маълумотларга кўра, OpenAI раҳбарияти чатботдан эротик контент яратишда фойдаланишга рухсат берувчи функцияни жорий этмоқчи бўлган, бироқ Беиермеистер бу ғояга кескин эътироз билдирган. Ушбу зиддият ортидан у ишдан бўшатилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, у кетганидан сўнг, март ойида OpenAI ушбу можароли функциядан воз кечишга қарор қилди.
"Мафия" ўйини ва кутилмаган танловБеиермеистернинг Фоундерс Фунд фондига ўтиши арафасида у компания томонидан ташкил этилган "Мафия" YouTube-шоусида фаол иштирок этди. Ушбу ўйинда у Sam Altman, Палмер Луккей ва Дйлан Фиелд каби технология олами гигантларига қарши дона сурди. Кўпчилик кузатувчилар унинг ўйиндаги совуққонлиги ва таҳлилий қобилиятини кўриб, бу шунчаки ўйин эмас, балки ўзига хос "ишга қабул қилиш суҳбати" бўлганини тахмин қилишди.
Бироқ Фоундерс Фунд вакиллари бу тахминларни рад этиб, Рян Беиермеистернинг тажрибаси ва фонд жамоаси билан узоқ йиллик алоқалари асосий омил бўлганини таъкидламоқда. У фонд ҳамкорларидан бири Трае Степҳенс билан ўн йилдан ортиқ вақт олдин, Петер Тиел томонидан асос солинган Palantir компаниясида бирга ишлаган. Айнан ўша даврдаги профессионал алоқалар бугунги ҳамкорликка пойдевор бўлган.
Фоундерс Фунд таркибида Беиермеистер эндиликда ўзининг Palantir ва Meta компанияларида орттирган тажрибасидан фойдаланади. У асосан мураккаб технологик ечимлар ва сунъий интеллект йўналишидаги стартапларни қўллаб-қувватлаш билан шуғулланишини маълум қилди. Бу эса фонднинг келажакдаги инвестиция стратегиясида сунъий интеллект хавфсизлиги ва ахлоқий меъёрларига кўпроқ урғу берилишидан далолат бериши мумкин.
Ушбу тайинлов Фоундерс Фунд учун ҳам стратегик аҳамиятга эга. Петер Тиел асос солган ушбу фонд ҳар доим мураккаб ва баҳсли, аммо улкан салоҳиятга эга лойиҳаларга тикиш билан танилган. Беиермеистер каби OpenAI ички жараёнларини яхши биладиган мутахассиснинг жамоага қўшилиши фонднинг сунъий интеллект бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.
…