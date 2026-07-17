OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлди

·0·Техно
OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлди

Сунъий интеллект соҳасидаги энг нуфузли компаниялардан бири бўлган OpenAI собиқ вице-президенти Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига ҳамкор (партнер) сифатида қўшилди. Ушбу тайинлов Кремний водийсида катта қизиқиш уйғотди, чунки Беиермеистер нафақат ўзининг профессионал тажрибаси, балки яқинда юз берган шов-шувли ишдан бўшатиш воқеалари билан ҳам диққат марказида эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Рян Беиермеистер OpenAI компаниясида маҳсулот сиёсати бўйича вице-президент лавозимида қарийб икки йил фаолият юритган. Унинг даврида ChatGPT платформаси тарихдаги энг тез ривожланаётган иловага айланди. Бироқ, жорий йилнинг феврал ойида унинг компаниядаги фаолияти кутилмаганда якунига етди. TechCrunch нашри хабарига кўра, бунга унинг ChatGPT учун режалаштирилган "катталар режими" (адулт моде) функциясига қарши чиққани сабаб бўлган.

Маълумотларга кўра, OpenAI раҳбарияти чатботдан эротик контент яратишда фойдаланишга рухсат берувчи функцияни жорий этмоқчи бўлган, бироқ Беиермеистер бу ғояга кескин эътироз билдирган. Ушбу зиддият ортидан у ишдан бўшатилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, у кетганидан сўнг, март ойида OpenAI ушбу можароли функциядан воз кечишга қарор қилди.

"Мафия" ўйини ва кутилмаган танлов

Беиермеистернинг Фоундерс Фунд фондига ўтиши арафасида у компания томонидан ташкил этилган "Мафия" YouTube-шоусида фаол иштирок этди. Ушбу ўйинда у Sam Altman, Палмер Луккей ва Дйлан Фиелд каби технология олами гигантларига қарши дона сурди. Кўпчилик кузатувчилар унинг ўйиндаги совуққонлиги ва таҳлилий қобилиятини кўриб, бу шунчаки ўйин эмас, балки ўзига хос "ишга қабул қилиш суҳбати" бўлганини тахмин қилишди.

Бироқ Фоундерс Фунд вакиллари бу тахминларни рад этиб, Рян Беиермеистернинг тажрибаси ва фонд жамоаси билан узоқ йиллик алоқалари асосий омил бўлганини таъкидламоқда. У фонд ҳамкорларидан бири Трае Степҳенс билан ўн йилдан ортиқ вақт олдин, Петер Тиел томонидан асос солинган Palantir компаниясида бирга ишлаган. Айнан ўша даврдаги профессионал алоқалар бугунги ҳамкорликка пойдевор бўлган.

Фоундерс Фунд таркибида Беиермеистер эндиликда ўзининг Palantir ва Meta компанияларида орттирган тажрибасидан фойдаланади. У асосан мураккаб технологик ечимлар ва сунъий интеллект йўналишидаги стартапларни қўллаб-қувватлаш билан шуғулланишини маълум қилди. Бу эса фонднинг келажакдаги инвестиция стратегиясида сунъий интеллект хавфсизлиги ва ахлоқий меъёрларига кўпроқ урғу берилишидан далолат бериши мумкин.

Ушбу тайинлов Фоундерс Фунд учун ҳам стратегик аҳамиятга эга. Петер Тиел асос солган ушбу фонд ҳар доим мураккаб ва баҳсли, аммо улкан салоҳиятга эга лойиҳаларга тикиш билан танилган. Беиермеистер каби OpenAI ички жараёнларини яхши биладиган мутахассиснинг жамоага қўшилиши фонднинг сунъий интеллект бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.

OpenAIФоундерс ФундChatGPTСунъий ИнтеллектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиNASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиБугун, 00:21Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиOpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиКеча, 23:27Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиRoblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиКеча, 23:26Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди