Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”

·0·Спорт
Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”

Англия терма жамоасининг сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг ўзининг ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. “Уч шерлар”нинг 60 йиллик танаффусдан кейин жаҳон тожини қайтариш ҳақидаги орзулари яна бир бор саробга айланди. Бавария ҳужумчиси ушбу муваффақиятсизликдан сўнг ўзини руҳан тушкун ҳис қилаётганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси учрашувнинг иккинчи бўлимида Антонй Гордоннинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ ўйин якунланиши арафасида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар ўйин тақдирини Аргентина фойдасига ҳал қилди. 2:1 ҳисобидаги мағлубият инглиз футбол жамоатчилиги учун кутилмаган зарба бўлди.

Гарри Кейн ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлисларга мурожаат қилиб, мағлубиятдан кейинги ҳолатини қуйидагича таърифлади: “Ҳозирги вақтда қорнимдаги бу бўшлиқ ҳиссини ифодалаш учун сўзлар етарли эмас. Биз яна бир финалга жуда яқин келган эдик, лекин бу етарли бўлмади. Охирги етти ҳафта давомида боримизни бердик, аммо маррага етмасдан тўхташ жуда оғир”.

“Мозаиканинг сўнгги бўлаги етишмаяпти”

Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар жамоанинг сўнгги йиллардаги барқарорлигига қарамай, ҳал қилувчи паллада омад етишмаётганини таъкидлади. Кейн саккиз йилдан буён жамоа катта ғалабалар эшигини қоқаётганини, бироқ ҳамон “мозаиканинг сўнгги бўлаги” топилмаётганини аянчли тарзда қайд этган.

Ҳозирда 32 ёшни қаршилаган ҳужумчи учун бу Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш учун сўнгги имконият бўлиши мумкинлиги ҳақида тахминлар янграмоқда. Шунга қарамай, Кейн таслим бўлмаслигини ва келажакдаги муваффақиятлар учун курашишда давом этишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, йиқилишдан кейин қайта туриш ва ҳаракатни давом эттиришдан бошқа йўл йўқ.

Сардор ўз жамоадошлари ва мураббийлар штабига миннатдорчилик билдирар экан, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши улар учун жуда муҳим бўлганини айтди. “Ғалаба қозонамизми ёки ютқазамизми, биз доимо ўрганамиз ва яна олдинга интиламиз”, — дея хулоса қилди тажрибали ҳужумчи.

Ушбу мағлубият Англия учун навбатдаги катта турнирдаги драматик якун бўлди. Жамоа энди бор эътиборини келгуси мусобақаларга қаратиши ва таркибдаги муаммоларни бартараф этиши лозим. Кейн ва унинг жамоадошлари учун асосий вазифа — шунчаки даъвогар бўлишдан ҳақиқий ғолибларга айланиш босқичига ўтишдир.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутболАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиЛаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиБугун, 01:18ИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаБугун, 00:54Жаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этдиЖаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этдиКеча, 23:10Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиКеча, 22:57«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Кеча, 22:31«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалабаКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди