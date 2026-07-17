Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”
Англия терма жамоасининг сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг ўзининг ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. “Уч шерлар”нинг 60 йиллик танаффусдан кейин жаҳон тожини қайтариш ҳақидаги орзулари яна бир бор саробга айланди. Бавария ҳужумчиси ушбу муваффақиятсизликдан сўнг ўзини руҳан тушкун ҳис қилаётганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси учрашувнинг иккинчи бўлимида Антонй Гордоннинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ ўйин якунланиши арафасида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар ўйин тақдирини Аргентина фойдасига ҳал қилди. 2:1 ҳисобидаги мағлубият инглиз футбол жамоатчилиги учун кутилмаган зарба бўлди.
Гарри Кейн ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлисларга мурожаат қилиб, мағлубиятдан кейинги ҳолатини қуйидагича таърифлади: “Ҳозирги вақтда қорнимдаги бу бўшлиқ ҳиссини ифодалаш учун сўзлар етарли эмас. Биз яна бир финалга жуда яқин келган эдик, лекин бу етарли бўлмади. Охирги етти ҳафта давомида боримизни бердик, аммо маррага етмасдан тўхташ жуда оғир”.
“Мозаиканинг сўнгги бўлаги етишмаяпти”Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар жамоанинг сўнгги йиллардаги барқарорлигига қарамай, ҳал қилувчи паллада омад етишмаётганини таъкидлади. Кейн саккиз йилдан буён жамоа катта ғалабалар эшигини қоқаётганини, бироқ ҳамон “мозаиканинг сўнгги бўлаги” топилмаётганини аянчли тарзда қайд этган.
Ҳозирда 32 ёшни қаршилаган ҳужумчи учун бу Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш учун сўнгги имконият бўлиши мумкинлиги ҳақида тахминлар янграмоқда. Шунга қарамай, Кейн таслим бўлмаслигини ва келажакдаги муваффақиятлар учун курашишда давом этишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, йиқилишдан кейин қайта туриш ва ҳаракатни давом эттиришдан бошқа йўл йўқ.
Сардор ўз жамоадошлари ва мураббийлар штабига миннатдорчилик билдирар экан, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши улар учун жуда муҳим бўлганини айтди. “Ғалаба қозонамизми ёки ютқазамизми, биз доимо ўрганамиз ва яна олдинга интиламиз”, — дея хулоса қилди тажрибали ҳужумчи.
Ушбу мағлубият Англия учун навбатдаги катта турнирдаги драматик якун бўлди. Жамоа энди бор эътиборини келгуси мусобақаларга қаратиши ва таркибдаги муаммоларни бартараф этиши лозим. Кейн ва унинг жамоадошлари учун асосий вазифа — шунчаки даъвогар бўлишдан ҳақиқий ғолибларга айланиш босқичига ўтишдир.
…