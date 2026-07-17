ИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқда
Дунёга машҳур стример ва Криштиану Роналду нинг ашаддий мухлиси ҳисобланган ИШовСпеед 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали олдидан кутилмаган чиқиш қилди. У Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал га мурожаат қилиб, Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина устидан ғалаба қозонишни ўтиний сўради. Ушбу мурожаат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, ИШовСпеед ўз кумири Криштиану Роналду нинг асосий рақобатчиси бўлган Лионель Месси кетма-кет иккинчи марта жаҳон тожини қўлга киритишидан жиддий хавотирда. Португалия терма жамоаси нимчорак финалда мусобақани тарк этганидан сўнг, барча эътибор Месси ва Аргентинанинг финал йўлидаги юришига қаратилди. Стример учун бу вазият "ҳақиқий фалокат" сифатида баҳоланмоқда.
Жонли эфир давомида ҳиссиётларини жиловлай олмаган ИШовСпеед Барселона ва Испания қанот ҳужумчисига қарата: "Ламине, илтимос, бизни қутқар. Аргентина устидан ғалаба қозон. Агар Месси яна бир бор Жаҳон кубогини боши узра кўтарса, мен Роналдо мухлиси сифатида нима дейишни билмай қоламан. Сенинг қўлингдан ҳамма нарса келади, бизни бу шармандаликдан сақлаб қол", дея бақирган.
Тарихий тўқнашув ва ГОАТ баҳсиНью-Йоркдаги стадионда бўлиб ўтадиган финал нафақат икки кучли терма жамоа ўртасидаги баҳс, балки футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи (ГОАТ) мақоми учун ҳам ҳал қилувчи нуқта бўлиши кутилмоқда. Лионель Месси жорий турнирда феноменал ўйин кўрсатиб, 8 та гол ва 4 та ассист муаллифига айланди. У ярим финалда Англия терма жамоасини мағлуб этишда бош қаҳрамон бўлди.
Ламине Ямал эса бу турнирда ўзининг энг яхши спорт формасида эмасдек кўринмоқда. 19 ёшли футболчи ҳозирча битта гол ва битта голли узатмани амалга оширган. Бироқ, унинг кутилмаган қарорлари ва индивидуал маҳорати Испания терма жамоасининг асосий қуроли бўлиб қолмоқда. ИШовСпеед айнан шу маҳорат Мессининг навбатдаги чемпионлигига тўсқинлик қилишига умид қилмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари орасида ҳам Месси ва Роналдо мухлислари ўртасидаги баҳслар доимо қизғин тус олади. Ушбу финал учрашуви нафақат жаҳон чемпионини аниқлайди, балки йиллар давомида давом этиб келаётган икки буюк футболчи ўртасидаги рақобатга якуний нуқтани қўйиши мумкин. Агар Аргентина ғалаба қозонса, Мессининг ютуқлари Роналдо мухлислари учун етиб бўлмас даражага кўтарилиши тайин.
Финал баҳси 19-июль куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бутун дунё нигоҳи қаратилган ушбу ўйинда Ламине Ямал стримернинг илтимосини бажара оладими ёки Лионель Месси ўзининг афсонавий фаолиятини яна бир олтин медал билан бойитадими, буни вақт кўрсатади. Ҳозирча эса ижтимоий тармоқларда Спеед нинг ушбу эмоционал чиқиши трендга чиқишда давом этмоқда.
…