ИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқда

·24·Спорт
ИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқда

Дунёга машҳур стример ва Криштиану Роналду нинг ашаддий мухлиси ҳисобланган ИШовСпеед 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали олдидан кутилмаган чиқиш қилди. У Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал га мурожаат қилиб, Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина устидан ғалаба қозонишни ўтиний сўради. Ушбу мурожаат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, ИШовСпеед ўз кумири Криштиану Роналду нинг асосий рақобатчиси бўлган Лионель Месси кетма-кет иккинчи марта жаҳон тожини қўлга киритишидан жиддий хавотирда. Португалия терма жамоаси нимчорак финалда мусобақани тарк этганидан сўнг, барча эътибор Месси ва Аргентинанинг финал йўлидаги юришига қаратилди. Стример учун бу вазият "ҳақиқий фалокат" сифатида баҳоланмоқда.

Жонли эфир давомида ҳиссиётларини жиловлай олмаган ИШовСпеед Барселона ва Испания қанот ҳужумчисига қарата: "Ламине, илтимос, бизни қутқар. Аргентина устидан ғалаба қозон. Агар Месси яна бир бор Жаҳон кубогини боши узра кўтарса, мен Роналдо мухлиси сифатида нима дейишни билмай қоламан. Сенинг қўлингдан ҳамма нарса келади, бизни бу шармандаликдан сақлаб қол", дея бақирган.

Тарихий тўқнашув ва ГОАТ баҳси

Нью-Йоркдаги стадионда бўлиб ўтадиган финал нафақат икки кучли терма жамоа ўртасидаги баҳс, балки футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи (ГОАТ) мақоми учун ҳам ҳал қилувчи нуқта бўлиши кутилмоқда. Лионель Месси жорий турнирда феноменал ўйин кўрсатиб, 8 та гол ва 4 та ассист муаллифига айланди. У ярим финалда Англия терма жамоасини мағлуб этишда бош қаҳрамон бўлди.

Ламине Ямал эса бу турнирда ўзининг энг яхши спорт формасида эмасдек кўринмоқда. 19 ёшли футболчи ҳозирча битта гол ва битта голли узатмани амалга оширган. Бироқ, унинг кутилмаган қарорлари ва индивидуал маҳорати Испания терма жамоасининг асосий қуроли бўлиб қолмоқда. ИШовСпеед айнан шу маҳорат Мессининг навбатдаги чемпионлигига тўсқинлик қилишига умид қилмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари орасида ҳам Месси ва Роналдо мухлислари ўртасидаги баҳслар доимо қизғин тус олади. Ушбу финал учрашуви нафақат жаҳон чемпионини аниқлайди, балки йиллар давомида давом этиб келаётган икки буюк футболчи ўртасидаги рақобатга якуний нуқтани қўйиши мумкин. Агар Аргентина ғалаба қозонса, Мессининг ютуқлари Роналдо мухлислари учун етиб бўлмас даражага кўтарилиши тайин.

Финал баҳси 19-июль куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бутун дунё нигоҳи қаратилган ушбу ўйинда Ламине Ямал стримернинг илтимосини бажара оладими ёки Лионель Месси ўзининг афсонавий фаолиятини яна бир олтин медал билан бойитадими, буни вақт кўрсатади. Ҳозирча эса ижтимоий тармоқларда Спеед нинг ушбу эмоционал чиқиши трендга чиқишда давом этмоқда.

Жаҳон ЧемпионатиЛионель МессиЛамине ЯмалИШовСпеедАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиЛаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқдиБугун, 01:18Жаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этдиЖаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этдиКеча, 23:10Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиКеча, 22:57«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Кеча, 22:31«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалабаКеча, 22:28«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди