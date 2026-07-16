OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпи

·22·Техно
OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпи

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўз фаолият доирасини кутилмаган йўналишда кенгайтирмоқда. Яқинда тақдим этилган 230 долларлик мини-клавиатурадан сўнг, компания ўзининг расмий дўконида ChatGPT логотипи туширилган баскетбол тўпларини сотувга чиқарди. Бу қадам технология гигантининг нафақат рақамли алгоритмлар, балки жисмоний маҳсулотлар бозорига ҳам жиддий қизиқиш билдираётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу янги маҳсулот компаниянинг "Паусе. Плай. Промпт." (Тўхта. Ўйна. Буйруқ бер.) деб номланган кампанияси доирасида ишлаб чиқилган. OpenAI вакилларининг тушунтиришича, мазкур кампания ижодкорлик фақатгина компьютер экранлари қаршисида чекланиб қолмаслиги кераклигини эслатиб турувчи рамзий маънога эга. Бу орқали компания фойдаланувчиларни бироз танаффус қилишга ва жисмоний фаолликка чорламоқда.

Нарх ва техник хусусиятлар

ChatGPT баскетбол тўпи 70 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган. Таққослаш учун, бу маблағ эвазига GPT-5 модели учун тахминан 56 миллионга яқин кириш токенларини сотиб олиш мумкин. Маҳсулот 100 фоизли каучукдан тайёрланган бўлиб, у профессионал майдонлардаги чарм тўплардан фарқли ўлароқ, ташқи муҳит ва ноқулай об-ҳаво шароитларига чидамлилиги билан ажралиб туради. Бу эса уни кўча баскетболи учун қулай воситага айлантиради.

ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI ушбу қадами билан сунъий интеллект бумининг атроф-муҳитга таъсири ва технология соҳасидаги инсонларнинг руҳий саломатлиги ҳақидаги саволларга ўзига хос жавоб қайтармоқда. Генератив технологиялар ривожланиши натижасида электр энергияси истеъмоли ва углерод чиқиндилари ортиб бораётган бир пайтда, компания одамларни очиқ ҳавода спорт билан шуғулланишга ундамоқда.

Компания бренди остидаги бошқа аксессуарлар

Баскетбол тўпидан ташқари, OpenAI дўконида мотивацион ёзувли кийим-кечаклар ва аксессуарлар линияси ҳам пайдо бўлди. Улар орасида қуйидаги маҳсулотлар диққатни тортади:

  • "Яхши тадқиқот вақт талаб этади" (Гоод ресеарч такес тиме) ёзувли футболкалар;
  • Академик услубни эслатувчи, 175 долларлик махсус жемперлар;
  • Компания логотипи туширилган кундалик аксессуарлар.
Таҳлилчиларнинг фикрича, бундай маҳсулотлар кўпроқ Силикон водийсидаги дастурчилар ва сунъий интеллект ишқибозлари учун мўлжалланган. Гарчи оддий фойдаланувчи учун ChatGPT ёзувли тўп билан кўчага чиқиш бироз ғалати туюлиши мумкин бўлса-да, компания мухлислари учун бу ўзига хос нуфуз белгисига айланиши ҳеч гап эмас.

OpenAI каби технологик стартаплар учун бундай "мерч" маҳсулотларини сотиш нафақат қўшимча даромад манбаи, балки бренднинг ҳаёт тарзи даражасига кўтарилишига хизмат қилади. Аввалроқ Humane каби компаниялар ҳам ўз қурилмалари билан бозорни ҳайратда қолдиришга уринишган эди, бироқ OpenAI ҳозирча анъанавий ва тушунарли буюмлар орқали ўз аудиториясини кенгайтирмоқда.

OpenAIChatGPTТехнологияБаскетболСиликон Водийси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиRoblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиКеча, 23:26Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаКеча, 22:59SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиSpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиКеча, 22:55BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиBP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди