OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпи
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўз фаолият доирасини кутилмаган йўналишда кенгайтирмоқда. Яқинда тақдим этилган 230 долларлик мини-клавиатурадан сўнг, компания ўзининг расмий дўконида ChatGPT логотипи туширилган баскетбол тўпларини сотувга чиқарди. Бу қадам технология гигантининг нафақат рақамли алгоритмлар, балки жисмоний маҳсулотлар бозорига ҳам жиддий қизиқиш билдираётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу янги маҳсулот компаниянинг "Паусе. Плай. Промпт." (Тўхта. Ўйна. Буйруқ бер.) деб номланган кампанияси доирасида ишлаб чиқилган. OpenAI вакилларининг тушунтиришича, мазкур кампания ижодкорлик фақатгина компьютер экранлари қаршисида чекланиб қолмаслиги кераклигини эслатиб турувчи рамзий маънога эга. Бу орқали компания фойдаланувчиларни бироз танаффус қилишга ва жисмоний фаолликка чорламоқда.
Нарх ва техник хусусиятларChatGPT баскетбол тўпи 70 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган. Таққослаш учун, бу маблағ эвазига GPT-5 модели учун тахминан 56 миллионга яқин кириш токенларини сотиб олиш мумкин. Маҳсулот 100 фоизли каучукдан тайёрланган бўлиб, у профессионал майдонлардаги чарм тўплардан фарқли ўлароқ, ташқи муҳит ва ноқулай об-ҳаво шароитларига чидамлилиги билан ажралиб туради. Бу эса уни кўча баскетболи учун қулай воситага айлантиради.
ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI ушбу қадами билан сунъий интеллект бумининг атроф-муҳитга таъсири ва технология соҳасидаги инсонларнинг руҳий саломатлиги ҳақидаги саволларга ўзига хос жавоб қайтармоқда. Генератив технологиялар ривожланиши натижасида электр энергияси истеъмоли ва углерод чиқиндилари ортиб бораётган бир пайтда, компания одамларни очиқ ҳавода спорт билан шуғулланишга ундамоқда.
Компания бренди остидаги бошқа аксессуарларБаскетбол тўпидан ташқари, OpenAI дўконида мотивацион ёзувли кийим-кечаклар ва аксессуарлар линияси ҳам пайдо бўлди. Улар орасида қуйидаги маҳсулотлар диққатни тортади:
- "Яхши тадқиқот вақт талаб этади" (Гоод ресеарч такес тиме) ёзувли футболкалар;
- Академик услубни эслатувчи, 175 долларлик махсус жемперлар;
- Компания логотипи туширилган кундалик аксессуарлар.
OpenAI каби технологик стартаплар учун бундай "мерч" маҳсулотларини сотиш нафақат қўшимча даромад манбаи, балки бренднинг ҳаёт тарзи даражасига кўтарилишига хизмат қилади. Аввалроқ Humane каби компаниялар ҳам ўз қурилмалари билан бозорни ҳайратда қолдиришга уринишган эди, бироқ OpenAI ҳозирча анъанавий ва тушунарли буюмлар орқали ўз аудиториясини кенгайтирмоқда.
…