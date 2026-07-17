NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этди

·0·Техно
NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этди

Каталйст Спасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган ва NASAнинг Неил Геҳрельс Свифт Обсерваторй обидаси муддатини узайтиришга мўлжалланган ЛИНК сервис аппарати коинотдаги мураккаб синовлардан муваффақиятли ўтди. Аввалроқ аппаратнинг йўналишни белгилаш тизимида жиддий носозликлар юзага келган эди, бироқ муҳандислар масофадан туриб дастурий таъминотни янгилаш орқали миссияни сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

3-июль куни коинотга учирилган ЛИНК аппарати ҳозирда ўзининг асосий вазифасини бажаришдан олдинги тайёргарлик босқичининг ярмини якунлади. Ушбу қурилма коинотда ўзига хос "қутқарувчи" вазифасини ўтайди: у Свифт обсерваторияси билан туташиб, унинг орбитасини юқорига кўтариши лозим. Бу амалиёт илмий станциянинг хизмат муддатини бир неча йилга узайтириш имконини беради.

Дастурий таъминотдаги фавқулодда ўзгаришлар

Парвознинг дастлабки кунларида мутахассислар бир қатор техник муаммоларга дуч келишди. Хусусан, алоқа тизимидаги узилишлар ва аппаратнинг фазодаги ҳолатини назорат қилувчи реаксион ғилдираклардан бирининг ишдан чиқиши миссияни хавф остида қолдирди. ixbt.com маълумотига кўра, муҳандислар зудлик билан бошқарув алгоритмларини қайта кўриб чиқиб, янги дастурий кодни орбитага йўллашган.

Ушбу янгиланиш аппаратнинг барқарорлигини тиклашга ва алоқа сифатини яхшилашга хизмат қилди. Ҳозирда ЛИНК ксенон ёқилғисида ишлайдиган электр двигателларини муваффақиятли синовдан ўтказди. Айнан шу двигателлар ёрдамида у обсерваторияга секин-аста яқинлашади ва бир неча ой давомида уни юқори орбитага итариб чиқади.

Каталйст Спасе вакилларининг таъкидлашича, бундай сервис миссиялари коинот тадқиқотларида янги даврни очиб беради. Пилотли миссияларни амалга оширмасдан, автоматик қурилмалар ёрдамида қимматбаҳо илмий обидаларни таъмирлаш ва уларнинг муддатини узайтириш иқтисодий жиҳатдан жуда самарали ҳисобланади.

Ҳозирда ЛИНК аппарати Свифт обсерваторияси билан яқинлашиш учун сўнгги тайёргарликларни кўрмоқда. Агар ушбу миссия муваффақиятли якунланса, келажакда бошқа кўплаб эскирган, аммо фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган сунъий йўлдошлар учун ҳам шундай "орбитал хизматлар" жорий этилиши кутилмоқда.

NASAКоинотТехнологияКаталйст СпасеСвифт Обсерваторй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56OpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиOpenAI кутилмаган маҳсулотни сотувга чиқарди: ChatGPT бренди остидаги баскетбол тўпиКеча, 23:27Roblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиRoblox ўйин яратиш жараёнини инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ёрдам берадиКеча, 23:26Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаКеча, 22:59SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиSpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди