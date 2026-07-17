NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этди
Каталйст Спасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган ва NASAнинг Неил Геҳрельс Свифт Обсерваторй обидаси муддатини узайтиришга мўлжалланган ЛИНК сервис аппарати коинотдаги мураккаб синовлардан муваффақиятли ўтди. Аввалроқ аппаратнинг йўналишни белгилаш тизимида жиддий носозликлар юзага келган эди, бироқ муҳандислар масофадан туриб дастурий таъминотни янгилаш орқали миссияни сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
3-июль куни коинотга учирилган ЛИНК аппарати ҳозирда ўзининг асосий вазифасини бажаришдан олдинги тайёргарлик босқичининг ярмини якунлади. Ушбу қурилма коинотда ўзига хос "қутқарувчи" вазифасини ўтайди: у Свифт обсерваторияси билан туташиб, унинг орбитасини юқорига кўтариши лозим. Бу амалиёт илмий станциянинг хизмат муддатини бир неча йилга узайтириш имконини беради.
Дастурий таъминотдаги фавқулодда ўзгаришларПарвознинг дастлабки кунларида мутахассислар бир қатор техник муаммоларга дуч келишди. Хусусан, алоқа тизимидаги узилишлар ва аппаратнинг фазодаги ҳолатини назорат қилувчи реаксион ғилдираклардан бирининг ишдан чиқиши миссияни хавф остида қолдирди. ixbt.com маълумотига кўра, муҳандислар зудлик билан бошқарув алгоритмларини қайта кўриб чиқиб, янги дастурий кодни орбитага йўллашган.
Ушбу янгиланиш аппаратнинг барқарорлигини тиклашга ва алоқа сифатини яхшилашга хизмат қилди. Ҳозирда ЛИНК ксенон ёқилғисида ишлайдиган электр двигателларини муваффақиятли синовдан ўтказди. Айнан шу двигателлар ёрдамида у обсерваторияга секин-аста яқинлашади ва бир неча ой давомида уни юқори орбитага итариб чиқади.
Каталйст Спасе вакилларининг таъкидлашича, бундай сервис миссиялари коинот тадқиқотларида янги даврни очиб беради. Пилотли миссияларни амалга оширмасдан, автоматик қурилмалар ёрдамида қимматбаҳо илмий обидаларни таъмирлаш ва уларнинг муддатини узайтириш иқтисодий жиҳатдан жуда самарали ҳисобланади.
Ҳозирда ЛИНК аппарати Свифт обсерваторияси билан яқинлашиш учун сўнгги тайёргарликларни кўрмоқда. Агар ушбу миссия муваффақиятли якунланса, келажакда бошқа кўплаб эскирган, аммо фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган сунъий йўлдошлар учун ҳам шундай "орбитал хизматлар" жорий этилиши кутилмоқда.
…