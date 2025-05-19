Роналдунинг ўғли халқаро майдонда юлдузга айланишни бошлади!

·16.4K·Спорт
Роналдунинг ўғли халқаро майдонда юлдузга айланишни бошлади!
Жаҳон футболи тарихида энг кўп гол урган футболчи сифатида машҳур бўлган Криштиану Роналдунинг ўғли ҳам энди халқаро саҳнада ўз номини ёритмоқда.

Хорватияда бўлиб ўтган нуфузли халқаро турнирда Португалиянинг U-15 терма жамоасига таклиф қилинган кичик Роналду ушбу мусобақада ўзининг илк голларини уришга эришди. Турнирнинг финалида мезбон Хорватия ёшлар термасига қарши кечган ўйинда 14 ёшли иқтидор эгаси рақиб дарвозасига икки маротаба гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг 3:2 ҳисобидаги муҳим ғалабасини таъминлади.

Кичик Роналдунинг ажойиб ҳаракатлари нафақат мухлислар, балки кўплаб Европа клублари скаутларининг эътиборини жалб этди. Айни дамда Европанинг йигирмага яқин топ клублари Роналдунинг ўғлининг ҳар бир ҳаракатини кузатиб, уни ўз жамоасига қўшиб олиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бунда Англия, Испания, Германия, Франция ва Италиянинг энг машҳур клублари ҳам борлиги айтилмоқда.

Ушбу турнир кичик Роналду учун профессионал футболдаги илк жиддий қадам бўлиши мумкин. Унинг жаҳон юлдузи бўлган отасига муносиб ворис бўлиш эҳтимоли кўплаб мутахассисларнинг диққат марказида турибди.

Zamin.uz таҳририяти бу ёш иқтидор эгасининг келажагини диққат билан кузатиб, унинг карьерасидаги муҳим хабарларни сизларга етказиб беришда давом этади. Сизча, кичик Роналду отаси каби юлдузга айланадими? Бу ҳақда қандай фикрдасиз?
Криштиану РоналдуХорватия ТурнириU-15 Терма ЖамоасиЁш ИқтидорЕвропа КлублариПрофессионал ФутболЖаҳон ЮлдузиЖамоа ҒалабасиМухлислар Эътибори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...