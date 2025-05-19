Роналдунинг ўғли халқаро майдонда юлдузга айланишни бошлади!
Жаҳон футболи тарихида энг кўп гол урган футболчи сифатида машҳур бўлган Криштиану Роналдунинг ўғли ҳам энди халқаро саҳнада ўз номини ёритмоқда.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хорватияда бўлиб ўтган нуфузли халқаро турнирда Португалиянинг U-15 терма жамоасига таклиф қилинган кичик Роналду ушбу мусобақада ўзининг илк голларини уришга эришди. Турнирнинг финалида мезбон Хорватия ёшлар термасига қарши кечган ўйинда 14 ёшли иқтидор эгаси рақиб дарвозасига икки маротаба гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг 3:2 ҳисобидаги муҳим ғалабасини таъминлади.
Кичик Роналдунинг ажойиб ҳаракатлари нафақат мухлислар, балки кўплаб Европа клублари скаутларининг эътиборини жалб этди. Айни дамда Европанинг йигирмага яқин топ клублари Роналдунинг ўғлининг ҳар бир ҳаракатини кузатиб, уни ўз жамоасига қўшиб олиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бунда Англия, Испания, Германия, Франция ва Италиянинг энг машҳур клублари ҳам борлиги айтилмоқда.
Ушбу турнир кичик Роналду учун профессионал футболдаги илк жиддий қадам бўлиши мумкин. Унинг жаҳон юлдузи бўлган отасига муносиб ворис бўлиш эҳтимоли кўплаб мутахассисларнинг диққат марказида турибди.
Zamin.uz таҳририяти бу ёш иқтидор эгасининг келажагини диққат билан кузатиб, унинг карьерасидаги муҳим хабарларни сизларга етказиб беришда давом этади. Сизча, кичик Роналду отаси каби юлдузга айланадими? Бу ҳақда қандай фикрдасиз?
Хорватияда бўлиб ўтган нуфузли халқаро турнирда Португалиянинг U-15 терма жамоасига таклиф қилинган кичик Роналду ушбу мусобақада ўзининг илк голларини уришга эришди. Турнирнинг финалида мезбон Хорватия ёшлар термасига қарши кечган ўйинда 14 ёшли иқтидор эгаси рақиб дарвозасига икки маротаба гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг 3:2 ҳисобидаги муҳим ғалабасини таъминлади.
Кичик Роналдунинг ажойиб ҳаракатлари нафақат мухлислар, балки кўплаб Европа клублари скаутларининг эътиборини жалб этди. Айни дамда Европанинг йигирмага яқин топ клублари Роналдунинг ўғлининг ҳар бир ҳаракатини кузатиб, уни ўз жамоасига қўшиб олиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бунда Англия, Испания, Германия, Франция ва Италиянинг энг машҳур клублари ҳам борлиги айтилмоқда.
Ушбу турнир кичик Роналду учун профессионал футболдаги илк жиддий қадам бўлиши мумкин. Унинг жаҳон юлдузи бўлган отасига муносиб ворис бўлиш эҳтимоли кўплаб мутахассисларнинг диққат марказида турибди.
Zamin.uz таҳририяти бу ёш иқтидор эгасининг келажагини диққат билан кузатиб, унинг карьерасидаги муҳим хабарларни сизларга етказиб беришда давом этади. Сизча, кичик Роналду отаси каби юлдузга айланадими? Бу ҳақда қандай фикрдасиз?
…