Тайванда янги давр: Микросхемаларни электрон нурлар ёрдамида чизувчи литограф ўрнатилади

·55·Техно
Тайванда янги давр: Микросхемаларни электрон нурлар ёрдамида чизувчи литограф ўрнатилади

Яримўтказгичлар саноатининг глобал маркази ҳисобланган Тайванда микросхемалар ишлаб чиқариш технологиясида муҳим бурилиш юз бермоқда. Американинг Мультибеам компанияси ўзининг кўп нурлари электрон-нурли литография (МБХ) платформаси учун Тайвандан илк буюртмани қабул қилди. Ушбу инновацион ускуна анъанавий усуллардан тубдан фарқ қилиб, нано-технологиялар соҳасида янги имкониятлар эшигини очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида МБХ тизими Тайваннинг нуфузли Синхуа миллий университети (НТУ) қошидаги Яримўтказгичларни тадқиқ қилиш коллежига етказиб берилади. ixbt.com маълумотига кўра, ускунанинг ўрнатилиши 2027-йилга режалаштирилган. Бу қадам нафақат академик изланишлар, балки оролдаги йирик чип ишлаб чиқарувчи корхоналар билан ҳамкорликда янги авлод микротизимларини яратишга хизмат қилади.

Анъанавий қолиплардан воз кечиш

МБХ технологиясининг асосий афзаллиги шундаки, у микросхема чизмасини яратишда анъанавий фотошаблонлардан (маскалардан) бутунлай воз кечиш имконини беради. Одатда, янги чип прототипини яратиш учун қимматбаҳо ва мураккаб қолиплар тайёрлаш талаб этилади, бу эса жараённи ҳам моддий, ҳам вақт жиҳатидан қимматлаштиради.

Мультибеам қурилмаси эса бир вақтнинг ўзида бир нечта электрон нурлар ёрдамида тасвирни тўғридан-тўғри кремний пластинасига туширади. Бундай ёндашув дизайн якунлангач, дарҳол янги прототипларни чиқаришга имкон беради. Натижада, янги маҳсулотларни ишлаб чиқиш муддати қисқаради ва таннархи сезиларли даражада камаяди.

Келажак технологиялари учун пойдевор

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу технология юқори аниқлик ва унумдорликни ўзида мужассам этган. У қуйидаги соҳаларда инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда:
  • Замонавий микросхема корпусларини яратиш;
  • Фотон компонентлари ва квант қурилмалари;
  • Сунъий интелект (AI) учун ихтисослашган тезлаткичлар;
  • Микроэлектрониканинг янги авлод тадқиқотлари.

Мультибеам компанияси учун ушбу шартнома стратегик аҳамиятга эга. Тайван жаҳон бозоридаги энг илғор яримўтказгичлар ишлаб чиқариладиган ҳудуд бўлгани сабабли, бу ердаги илк муваффақиятли лойиҳа компания учун глобал бозорга кенг йўл очади. Бу эса келажакда NVIDIA, Apple ва бошқа технологик гигантлар учун бутловчи қисмлар етказиб берувчи заводлар билан тўғридан-тўғри ҳамкорлик қилишга замин яратади.

Ўзбекистон каби технологик ривожланиш йўлидаги мамлакатлар учун ҳам бундай янгиликлар муҳим. Зеро, дунёда чиплар ишлаб чиқариш жараёнининг арзонлашиши ва тезлашиши гаджетлар, маиший техника ва автомобиллар нархига ҳамда уларнинг функционаллигига бевосита таъсир кўрсатади.

ТайванЯримўтказгичМультибеамТехнологияМикросхема
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб