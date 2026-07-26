Тайванда янги давр: Микросхемаларни электрон нурлар ёрдамида чизувчи литограф ўрнатилади
Яримўтказгичлар саноатининг глобал маркази ҳисобланган Тайванда микросхемалар ишлаб чиқариш технологиясида муҳим бурилиш юз бермоқда. Американинг Мультибеам компанияси ўзининг кўп нурлари электрон-нурли литография (МБХ) платформаси учун Тайвандан илк буюртмани қабул қилди. Ушбу инновацион ускуна анъанавий усуллардан тубдан фарқ қилиб, нано-технологиялар соҳасида янги имкониятлар эшигини очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида МБХ тизими Тайваннинг нуфузли Синхуа миллий университети (НТУ) қошидаги Яримўтказгичларни тадқиқ қилиш коллежига етказиб берилади. ixbt.com маълумотига кўра, ускунанинг ўрнатилиши 2027-йилга режалаштирилган. Бу қадам нафақат академик изланишлар, балки оролдаги йирик чип ишлаб чиқарувчи корхоналар билан ҳамкорликда янги авлод микротизимларини яратишга хизмат қилади.
Анъанавий қолиплардан воз кечишМБХ технологиясининг асосий афзаллиги шундаки, у микросхема чизмасини яратишда анъанавий фотошаблонлардан (маскалардан) бутунлай воз кечиш имконини беради. Одатда, янги чип прототипини яратиш учун қимматбаҳо ва мураккаб қолиплар тайёрлаш талаб этилади, бу эса жараённи ҳам моддий, ҳам вақт жиҳатидан қимматлаштиради.
Мультибеам қурилмаси эса бир вақтнинг ўзида бир нечта электрон нурлар ёрдамида тасвирни тўғридан-тўғри кремний пластинасига туширади. Бундай ёндашув дизайн якунлангач, дарҳол янги прототипларни чиқаришга имкон беради. Натижада, янги маҳсулотларни ишлаб чиқиш муддати қисқаради ва таннархи сезиларли даражада камаяди.
Келажак технологиялари учун пойдеворИшлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу технология юқори аниқлик ва унумдорликни ўзида мужассам этган. У қуйидаги соҳаларда инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда:
- Замонавий микросхема корпусларини яратиш;
- Фотон компонентлари ва квант қурилмалари;
- Сунъий интелект (AI) учун ихтисослашган тезлаткичлар;
- Микроэлектрониканинг янги авлод тадқиқотлари.
Мультибеам компанияси учун ушбу шартнома стратегик аҳамиятга эга. Тайван жаҳон бозоридаги энг илғор яримўтказгичлар ишлаб чиқариладиган ҳудуд бўлгани сабабли, бу ердаги илк муваффақиятли лойиҳа компания учун глобал бозорга кенг йўл очади. Бу эса келажакда NVIDIA, Apple ва бошқа технологик гигантлар учун бутловчи қисмлар етказиб берувчи заводлар билан тўғридан-тўғри ҳамкорлик қилишга замин яратади.
Ўзбекистон каби технологик ривожланиш йўлидаги мамлакатлар учун ҳам бундай янгиликлар муҳим. Зеро, дунёда чиплар ишлаб чиқариш жараёнининг арзонлашиши ва тезлашиши гаджетлар, маиший техника ва автомобиллар нархига ҳамда уларнинг функционаллигига бевосита таъсир кўрсатади.
…