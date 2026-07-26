Жозе Моуринью Винисиус Жуниор трансферига тўсқинлик қилмоқда: Арсенал режаси хавф остида

·77·Спорт
Жозе Моуринью Винисиус Жуниор трансферига тўсқинлик қилмоқда: Арсенал режаси хавф остида

Лондоннинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш борасида жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, "Қироллик клуби" бошқарувига қайтган Жозе Моуринью бразилиялик юлдузнинг трансферига кескин вето қўйди. Ушбу қарор "канонирлар"нинг ёзги трансфер ойнасидаги энг улкан мақсадларидан бирини чиппакка чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Телеграпҳ нашри хабарига кўра, португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига Винисиус Жуниор сотилмаслигини маълум қилган. Моуринью жамоанинг ўзагини сақлаб қолиш ниятида ва бразилиялик футболчини Килиан Мбаппе ҳамда Жуд Беллингем билан бир қаторда клуб келажагининг ажралмас қисми деб ҳисобламоқда. Гарчи трансфер бозорида турли миш-мишлар юрган бўлса-да, "Ошиқча" Мадридда барқарорликни таъминлашни мақсад қилган.

Арсеналнинг амбициялари ва трансфер бозоридаги ҳолат

Микел Артета ўтган мавсумдаги муваффақиятсизликлардан сўнг таркибни сезиларли даражада кучайтиришни режалаштирган эди. Goal.com маълумотига кўра, мураббий Чемпионлар лигасидаги мағлубиятдан сўнг клуб трансфер бозорида янада ақлли ва тезкор ҳаракат қилиши кераклигини таъкидлаган. Винисиус Жуниорга бўлган қизиқиш Лондон клубининг нақадар юқори чўққиларни кўзлаётганидан далолат беради.

Ҳозирча Арсенал трансфер бозорида кутилганидек фаол эмас. Клуб Чристос Тзолисни 34 миллион фунт стерлингга сотиб олди ва дарвозабон Иллан Меслиер билан шартнома имзолади. Бироқ, Морган Роджерс учун курашда Челси жамоасига имконият бой берилди. Винисиус каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг трансфери жамоа учун ҳақиқий бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин эди.

Винисиус Жуниорнинг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси келаси йилнинг июн ойида якунига етади. Ҳозирда янги келишув бўйича музокаралар тўхтаб қолган. Бунга асосий сабаб сифатида футболчининг молиявий талаблари кўрсатилмоқда. Хабарларга кўра, бразилиялик ҳужумчи Килиан Мбаппе оладиган маошга яқин миқдордаги ҳақ талаб қилмоқда, бу эса клубдаги ички маошлар мувозанатига таъсир қилиши мумкин.

Шунга қарамай, Жозе Моуринью футболчи ва клуб ўртасидаги молиявий келишмовчиликларга қарамасдан, уни жамоада олиб қолиш шартлигини уқтирмоқда. Мураббий ва футболчи ўртасидаги муносабатлар ўтган мавсумдаги баъзи келишмовчиликлар сабабли бироз совуқлашган бўлса-да, профессионал нуқтаи назардан Моуринью унинг иқтидорини юқори баҳолайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид яқин ойларда Винисиуснинг шартномаси борасида бир қарорга келиши керак. Акс ҳолда, футболчи эркин агентга айланиши ёки трансфер нархи тушиб кетиши хавфи мавжуд. Арсенал эса ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга мажбур бўлади, чунки Моуриньюнинг қатъий позицияси бу трансферни амалга оширишни деярли имконсиз қилиб қўймоқда.

Реал МадридАрсеналВинисиус ЖуниорЖозе МоуриньюТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди