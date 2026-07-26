Жозе Моуринью Винисиус Жуниор трансферига тўсқинлик қилмоқда: Арсенал режаси хавф остида
Лондоннинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш борасида жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, "Қироллик клуби" бошқарувига қайтган Жозе Моуринью бразилиялик юлдузнинг трансферига кескин вето қўйди. Ушбу қарор "канонирлар"нинг ёзги трансфер ойнасидаги энг улкан мақсадларидан бирини чиппакка чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Телеграпҳ нашри хабарига кўра, португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига Винисиус Жуниор сотилмаслигини маълум қилган. Моуринью жамоанинг ўзагини сақлаб қолиш ниятида ва бразилиялик футболчини Килиан Мбаппе ҳамда Жуд Беллингем билан бир қаторда клуб келажагининг ажралмас қисми деб ҳисобламоқда. Гарчи трансфер бозорида турли миш-мишлар юрган бўлса-да, "Ошиқча" Мадридда барқарорликни таъминлашни мақсад қилган.
Арсеналнинг амбициялари ва трансфер бозоридаги ҳолатМикел Артета ўтган мавсумдаги муваффақиятсизликлардан сўнг таркибни сезиларли даражада кучайтиришни режалаштирган эди. Goal.com маълумотига кўра, мураббий Чемпионлар лигасидаги мағлубиятдан сўнг клуб трансфер бозорида янада ақлли ва тезкор ҳаракат қилиши кераклигини таъкидлаган. Винисиус Жуниорга бўлган қизиқиш Лондон клубининг нақадар юқори чўққиларни кўзлаётганидан далолат беради.
Ҳозирча Арсенал трансфер бозорида кутилганидек фаол эмас. Клуб Чристос Тзолисни 34 миллион фунт стерлингга сотиб олди ва дарвозабон Иллан Меслиер билан шартнома имзолади. Бироқ, Морган Роджерс учун курашда Челси жамоасига имконият бой берилди. Винисиус каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг трансфери жамоа учун ҳақиқий бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин эди.
Винисиус Жуниорнинг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси келаси йилнинг июн ойида якунига етади. Ҳозирда янги келишув бўйича музокаралар тўхтаб қолган. Бунга асосий сабаб сифатида футболчининг молиявий талаблари кўрсатилмоқда. Хабарларга кўра, бразилиялик ҳужумчи Килиан Мбаппе оладиган маошга яқин миқдордаги ҳақ талаб қилмоқда, бу эса клубдаги ички маошлар мувозанатига таъсир қилиши мумкин.
Шунга қарамай, Жозе Моуринью футболчи ва клуб ўртасидаги молиявий келишмовчиликларга қарамасдан, уни жамоада олиб қолиш шартлигини уқтирмоқда. Мураббий ва футболчи ўртасидаги муносабатлар ўтган мавсумдаги баъзи келишмовчиликлар сабабли бироз совуқлашган бўлса-да, профессионал нуқтаи назардан Моуринью унинг иқтидорини юқори баҳолайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид яқин ойларда Винисиуснинг шартномаси борасида бир қарорга келиши керак. Акс ҳолда, футболчи эркин агентга айланиши ёки трансфер нархи тушиб кетиши хавфи мавжуд. Арсенал эса ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга мажбур бўлади, чунки Моуриньюнинг қатъий позицияси бу трансферни амалга оширишни деярли имконсиз қилиб қўймоқда.
…