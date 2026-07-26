Лионель Месси MLS Алл-Стар ўйинини ўтказиб юборади: Нега у жазоланмайди?
Аргентина терма жамоаси сардори ва Интер Миами юлдузи Лионель Месси бу ҳафта Шарлоттада бўлиб ўтадиган MLS Алл-Стар ўйинида иштирок этмайди. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби Лига МХ юлдузларига қарши кечадиган ушбу нуфузли кўргазмали баҳс учун қайдномага киритилган бўлса-да, якунда унга махсус рухсат берилди. Goal.com нашри хабарига кўра, Месси билан бирга унинг жамоадоши Родриго Де Паул ҳам ушбу тадбирни ўтказиб юборадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Одатда, Мажор Леагуе Соксер (MLS) қоидалари юлдузли ўйинни сабабсиз ўтказиб юборган футболчиларга нисбатан қатъий интизомий чоралар кўришни назарда тутади. Бироқ, 2026-йилги мавсум учун белгиланган ўзига хос ҳолатлар Мессини дисквалификациядан сақлаб қолади. Гап шундаки, ҳар икки футболчи ҳам 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Аргентинанинг финалгача бўлган йўлида фаол иштирок этишган.
Футболчилар саломатлиги ва ФИФПро ҳимоясиЛионель Месси ва Родриго Де Паул ФИФПро халқаро футболчилар уюшмаси томонидан ўрнатилган махсус ҳимоя қоидаларига мувофиқ дам олиш ҳуқуқига эга. MLS ва Футболчилар ассоциацияси мавсум бошланишидан аввал Жаҳон чемпионати финалигача етиб борган ўйинчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаш бўйича келишувга эришган эди. Лиганинг расмий баёнотида айтилишича, клублар ҳар бир футболчи билан алоҳида маслаҳатлашган ҳолда уларнинг машғулотларга ва мусобақаларга қайтиш муддатини белгилаш ҳуқуқига эга.
Ушбу вазият 2025-йилдаги воқеликдан тубдан фарқ қилади. Ўшанда Лионель Месси ва Жорди Алба Остиндаги юлдузлар ўйини бошланишига саноқли соатлар қолганида иштирок этишдан бош тортишган эди. Ўшанда уларда расмий жароҳат қайд этилмагани сабабли, лига қоидаларига кўра автоматик равишда кейинги расмий ўйин учун бир ўйинлик дисквалификация тайинланган эди. Бу қарор Интер Миами эгалари, хусусан Хорхе Мас томонидан кескин танқид қилиниб, қоидаларни “драконча” (ўта қатъий) деб аташган эди.
Мессининг йўқлиги лиганинг маркетинг режалари учун катта зарба бўлди. Аргентиналик ҳужумчи яқинда якунланган Жаҳон чемпионатида 8 та гол уриб, “Кумуш бутса” ва “Кумуш тўп” совринларини қўлга киритган эди. Унинг айни дамдаги спорт формаси юқори экани мухлисларнинг ушбу ўйинга бўлган қизиқишини янада оширган эди.
Шунга қарамай, MLS Алл-Стар таркиби ҳали ҳам халқаро юлдузларга бой. Рўйхатда 2026-йилги мундиалда қатнашган яна тўққиз нафар футболчи бор. Бироқ, уларнинг ҳеч бири финал босқичигача етиб бормагани сабабли, Месси каби мажбурий дам олиш ҳуқуқидан фойдалана олмайди. Улар сешанба кунги маҳорат дарсларида ва чоршанба оқшомидаги асосий ўйинда майдонга тушишлари шарт.
…