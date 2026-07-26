Лионель Месси MLS Алл-Стар ўйинини ўтказиб юборади: Нега у жазоланмайди?

·74·Спорт
Лионель Месси MLS Алл-Стар ўйинини ўтказиб юборади: Нега у жазоланмайди?

Аргентина терма жамоаси сардори ва Интер Миами юлдузи Лионель Месси бу ҳафта Шарлоттада бўлиб ўтадиган MLS Алл-Стар ўйинида иштирок этмайди. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби Лига МХ юлдузларига қарши кечадиган ушбу нуфузли кўргазмали баҳс учун қайдномага киритилган бўлса-да, якунда унга махсус рухсат берилди. Goal.com нашри хабарига кўра, Месси билан бирга унинг жамоадоши Родриго Де Паул ҳам ушбу тадбирни ўтказиб юборадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Одатда, Мажор Леагуе Соксер (MLS) қоидалари юлдузли ўйинни сабабсиз ўтказиб юборган футболчиларга нисбатан қатъий интизомий чоралар кўришни назарда тутади. Бироқ, 2026-йилги мавсум учун белгиланган ўзига хос ҳолатлар Мессини дисквалификациядан сақлаб қолади. Гап шундаки, ҳар икки футболчи ҳам 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Аргентинанинг финалгача бўлган йўлида фаол иштирок этишган.

Футболчилар саломатлиги ва ФИФПро ҳимояси

Лионель Месси ва Родриго Де Паул ФИФПро халқаро футболчилар уюшмаси томонидан ўрнатилган махсус ҳимоя қоидаларига мувофиқ дам олиш ҳуқуқига эга. MLS ва Футболчилар ассоциацияси мавсум бошланишидан аввал Жаҳон чемпионати финалигача етиб борган ўйинчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаш бўйича келишувга эришган эди. Лиганинг расмий баёнотида айтилишича, клублар ҳар бир футболчи билан алоҳида маслаҳатлашган ҳолда уларнинг машғулотларга ва мусобақаларга қайтиш муддатини белгилаш ҳуқуқига эга.

Ушбу вазият 2025-йилдаги воқеликдан тубдан фарқ қилади. Ўшанда Лионель Месси ва Жорди Алба Остиндаги юлдузлар ўйини бошланишига саноқли соатлар қолганида иштирок этишдан бош тортишган эди. Ўшанда уларда расмий жароҳат қайд этилмагани сабабли, лига қоидаларига кўра автоматик равишда кейинги расмий ўйин учун бир ўйинлик дисквалификация тайинланган эди. Бу қарор Интер Миами эгалари, хусусан Хорхе Мас томонидан кескин танқид қилиниб, қоидаларни “драконча” (ўта қатъий) деб аташган эди.

Мессининг йўқлиги лиганинг маркетинг режалари учун катта зарба бўлди. Аргентиналик ҳужумчи яқинда якунланган Жаҳон чемпионатида 8 та гол уриб, “Кумуш бутса” ва “Кумуш тўп” совринларини қўлга киритган эди. Унинг айни дамдаги спорт формаси юқори экани мухлисларнинг ушбу ўйинга бўлган қизиқишини янада оширган эди.

Шунга қарамай, MLS Алл-Стар таркиби ҳали ҳам халқаро юлдузларга бой. Рўйхатда 2026-йилги мундиалда қатнашган яна тўққиз нафар футболчи бор. Бироқ, уларнинг ҳеч бири финал босқичигача етиб бормагани сабабли, Месси каби мажбурий дам олиш ҳуқуқидан фойдалана олмайди. Улар сешанба кунги маҳорат дарсларида ва чоршанба оқшомидаги асосий ўйинда майдонга тушишлари шарт.

Лионель МессиИнтер МиамиMLSФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди