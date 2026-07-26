Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади

·333·Техно
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади

Глобал смартфонлар бозори 2026-йилнинг сентябрь ойида сўнгги йиллардаги энг қизғин ва шиддатли даврни бошдан кечириши кутилмоқда. Технология оламидаги нуфузли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, дунёнинг бешта энг йирик смартфон ишлаб чиқарувчиси ўзларининг энг сўнгги флагман моделларини айнан бир ойда тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу ҳолат бозор конъюнктурасини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хабарларга кўра, 2026-йилнинг кузида iPhone 18, Huawei Мате 90, Xiaomi 18, Vivo X500 ва Oppo Финд X10 каби кутилган қурилмалар бир вақтнинг ўзида намойиш этилади. Одатда компаниялар ўзаро тўғридан-тўғри рақобатдан қочиш мақсадида тақдимот саналарини турли ойларга тақсимлар эди, бироқ 2026-йилда ушбу анъанага чек қўйилиши кутилмоқда.

Huawei ва Apple ўртасидаги очиқ кураш

Мазкур янгиликлар ичида энг кутилмаган қадам Huawei компаниясининг сентябрь ойидаги жадвалга қайтиши бўлди. Сўнгги йилларда Мате серияси асосан кузнинг охирида — октябрь ёки ноябрь ойларида дебют қилаётган эди. Эндиликда Хитой гиганти Apple билан юзма-юз тўқнаш келишга ва iPhone 18 сотувга чиққан илк кунларданоқ харидорлар эътибори учун курашишга қарор қилган кўринади.

Xiaomi компанияси ҳам ўз стратегиясини ўзгартирмасдан, Xiaomi 18 моделини сентябрь ойида тақдим этишни мўлжалламоқда. Бу компания учун анъанавий ҳолат бўлса-да, бошқа рақобатчиларнинг ҳам айнан шу муддатни танлаши Xiaomi учун қўшимча босим яратиши аниқ. Ўзбекистон бозорида ушбу бренднинг машҳурлигини ҳисобга олсак, маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам танлов имконияти кескин кенгаяди.

Янги ўйинчиларнинг амбициялари

Vivo ва Oppo брендлари ҳам эндиликда "иккинчи тўлқин" бўлишни исташмаяпти. Аввалари ушбу компаниялар ўз флагманларини асосий рақиблардан бироз кечроқ намойиш этишни маъқул кўришарди. Бироқ Vivo X500 ва Oppo Финд X10 моделларининг сентябрда чиқиши уларнинг жаҳон бозоридаги нуфузини оширишга ва премиум сегментда ўз ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Digital Chat Station инсайдерининг маълумотлари ишончли деб ҳисобланади, чунки у аввал ҳам Xiaomi 15 сериясининг хусусиятларини, Samsung экранлари ҳақидаги маълумотларни ва Dimensity 9400 процессорининг Snapdragon 8 Элитедан олдин чиқишини аниқ башорат қилган эди. Шундай экан, 2026-йилнинг сентябри технологик ишқибозлар учун ҳақиқий байрамга айланиши шубҳасиз.

Ушбу оммавий тақдимотлар нафақат ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги рақобатни кучайтиради, балки бутловчи қисмлар етказиб берувчилар учун ҳам катта синов бўлади. Бир вақтнинг ўзида бешта йирик флагманнинг ишлаб чиқарилиши процессорлар, камералар ва дисплейлар бозорида дефицит ёки нархлар ўзгаришига олиб келиши мумкин.

iPhoneHuaweiXiaomiСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб