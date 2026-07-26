Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Глобал смартфонлар бозори 2026-йилнинг сентябрь ойида сўнгги йиллардаги энг қизғин ва шиддатли даврни бошдан кечириши кутилмоқда. Технология оламидаги нуфузли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, дунёнинг бешта энг йирик смартфон ишлаб чиқарувчиси ўзларининг энг сўнгги флагман моделларини айнан бир ойда тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу ҳолат бозор конъюнктурасини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хабарларга кўра, 2026-йилнинг кузида iPhone 18, Huawei Мате 90, Xiaomi 18, Vivo X500 ва Oppo Финд X10 каби кутилган қурилмалар бир вақтнинг ўзида намойиш этилади. Одатда компаниялар ўзаро тўғридан-тўғри рақобатдан қочиш мақсадида тақдимот саналарини турли ойларга тақсимлар эди, бироқ 2026-йилда ушбу анъанага чек қўйилиши кутилмоқда.
Huawei ва Apple ўртасидаги очиқ курашМазкур янгиликлар ичида энг кутилмаган қадам Huawei компаниясининг сентябрь ойидаги жадвалга қайтиши бўлди. Сўнгги йилларда Мате серияси асосан кузнинг охирида — октябрь ёки ноябрь ойларида дебют қилаётган эди. Эндиликда Хитой гиганти Apple билан юзма-юз тўқнаш келишга ва iPhone 18 сотувга чиққан илк кунларданоқ харидорлар эътибори учун курашишга қарор қилган кўринади.
Xiaomi компанияси ҳам ўз стратегиясини ўзгартирмасдан, Xiaomi 18 моделини сентябрь ойида тақдим этишни мўлжалламоқда. Бу компания учун анъанавий ҳолат бўлса-да, бошқа рақобатчиларнинг ҳам айнан шу муддатни танлаши Xiaomi учун қўшимча босим яратиши аниқ. Ўзбекистон бозорида ушбу бренднинг машҳурлигини ҳисобга олсак, маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам танлов имконияти кескин кенгаяди.
Янги ўйинчиларнинг амбициялариVivo ва Oppo брендлари ҳам эндиликда "иккинчи тўлқин" бўлишни исташмаяпти. Аввалари ушбу компаниялар ўз флагманларини асосий рақиблардан бироз кечроқ намойиш этишни маъқул кўришарди. Бироқ Vivo X500 ва Oppo Финд X10 моделларининг сентябрда чиқиши уларнинг жаҳон бозоридаги нуфузини оширишга ва премиум сегментда ўз ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Digital Chat Station инсайдерининг маълумотлари ишончли деб ҳисобланади, чунки у аввал ҳам Xiaomi 15 сериясининг хусусиятларини, Samsung экранлари ҳақидаги маълумотларни ва Dimensity 9400 процессорининг Snapdragon 8 Элитедан олдин чиқишини аниқ башорат қилган эди. Шундай экан, 2026-йилнинг сентябри технологик ишқибозлар учун ҳақиқий байрамга айланиши шубҳасиз.
Ушбу оммавий тақдимотлар нафақат ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги рақобатни кучайтиради, балки бутловчи қисмлар етказиб берувчилар учун ҳам катта синов бўлади. Бир вақтнинг ўзида бешта йирик флагманнинг ишлаб чиқарилиши процессорлар, камералар ва дисплейлар бозорида дефицит ёки нархлар ўзгаришига олиб келиши мумкин.
…