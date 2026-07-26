Ювентус Эмилиано Мартинез трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда
Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансфер ойнаси якунига қадар дарвоза чизиғини кучайтириш ниятида. Жамоа бош мураббийи Луциано Спаллетти Белгиянинг Стандард Лиеге клубига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувидан сўнг таркибдаги ўзгаришлар ва дарвозабон масаласига тўхталиб ўтди. Асосий мақсад — Аргентина терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган Эмилиано Мартинезни сафга қўшиб олиш. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Турин клуби раҳбарияти Астон Вилла посбони учун курашдан воз кечмаган. Спаллетти жамоада рақобатни ошириш зарурлигини таъкидлаб, янги дарвозабон қидирилаётганини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоада ҳозирда икки нафар посбон бўлса-да, таркибга янги қон ва юқори тажрибага эга ижрочи керак.
Трансфер бозориги эҳтиёткорлик ва молиявий ҳолатГарчи Эмилиано Мартинез Ювентус учун устувор мақсад бўлиб қолса-да, клуб молиявий масалаларда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Спаллетти трансфер бозорида катта маблағ сарфлаш имконияти чекланганини қайд этди. Астон Вилла ўз юлдузи учун 10-15 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда, бироқ “Кексайган синьора” бу нархни 5-6 миллион еврогача туширишга умид қилмоқда.
Мартинезнинг амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган ва у Англияда йилига 7 миллион евро маош олади. Ювентус эса аргентиналик дарвозабонга уч йиллик шартнома таклиф қилиб, маош миқдорини бироз камайтириш эвазига келишувга эришмоқчи. Футболчининг ўзи ҳам янги чақириқларга тайёрлигини ва Италия А Сериясида ўзини синаб кўриш истаги борлигини яширмаяпти.
Рақобатчилар ва жамоани тарк этиши мумкин бўлганларЮвентус рўйхатида Мартинездан ташқари бошқа номзодлар ҳам бор. Улар орасида қуйидаги дарвозабонлар тилга олинган:
- Гуглиелмо Викарио (Тоттенхем)
- Зион Suzuki (Парма)
- Ванжа Милинковик-Савик (Наполи)
- Ноаҳ Атуболу (Фрайбург)
Янги дарвозабон келиши жамоанинг амалдаги посбонлари — Мичеле Ди Грегорио ёки Маттиа Периндан бири кетишини англатади. Ди Грегориога Туркиянинг Бешикташ клубидан қизиқиш бўлган бўлса, Перин кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун жамоасини ўзгартириш ҳақида ўйламоқда. Айни дамда спорт директори Криштиану Гиунтоли (манбада Массара деб кўрсатилган бўлса-да, амалда Гиунтоли масъул) ва клуб раҳбарияти ушбу трансферлар занжири устида иш олиб бормоқда.
Италия чемпионатининг янги мавсуми бошланишига бир ойдан кам вақт қолар экан, Ювентус Фросинонега қарши баҳсгача таркибни тўлиқ шакллантириб олишни мақсад қилган. Эмилиано Мартинез трансфери бу борадаги энг муҳим ва кутилаётган қадамлардан бири бўлиб қолмоқда.
…