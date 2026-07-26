Ювентус Эмилиано Мартинез трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда

·61·Спорт
Ювентус Эмилиано Мартинез трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда

Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансфер ойнаси якунига қадар дарвоза чизиғини кучайтириш ниятида. Жамоа бош мураббийи Луциано Спаллетти Белгиянинг Стандард Лиеге клубига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувидан сўнг таркибдаги ўзгаришлар ва дарвозабон масаласига тўхталиб ўтди. Асосий мақсад — Аргентина терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган Эмилиано Мартинезни сафга қўшиб олиш. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Турин клуби раҳбарияти Астон Вилла посбони учун курашдан воз кечмаган. Спаллетти жамоада рақобатни ошириш зарурлигини таъкидлаб, янги дарвозабон қидирилаётганини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоада ҳозирда икки нафар посбон бўлса-да, таркибга янги қон ва юқори тажрибага эга ижрочи керак.

Трансфер бозориги эҳтиёткорлик ва молиявий ҳолат

Гарчи Эмилиано Мартинез Ювентус учун устувор мақсад бўлиб қолса-да, клуб молиявий масалаларда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Спаллетти трансфер бозорида катта маблағ сарфлаш имконияти чекланганини қайд этди. Астон Вилла ўз юлдузи учун 10-15 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда, бироқ “Кексайган синьора” бу нархни 5-6 миллион еврогача туширишга умид қилмоқда.

Мартинезнинг амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган ва у Англияда йилига 7 миллион евро маош олади. Ювентус эса аргентиналик дарвозабонга уч йиллик шартнома таклиф қилиб, маош миқдорини бироз камайтириш эвазига келишувга эришмоқчи. Футболчининг ўзи ҳам янги чақириқларга тайёрлигини ва Италия А Сериясида ўзини синаб кўриш истаги борлигини яширмаяпти.

Рақобатчилар ва жамоани тарк этиши мумкин бўлганлар

Ювентус рўйхатида Мартинездан ташқари бошқа номзодлар ҳам бор. Улар орасида қуйидаги дарвозабонлар тилга олинган:

  • Гуглиелмо Викарио (Тоттенхем)
  • Зион Suzuki (Парма)
  • Ванжа Милинковик-Савик (Наполи)
  • Ноаҳ Атуболу (Фрайбург)
Бироқ, айнан Эмилиано Мартинез ўзининг характери ва кийиниш хонасидаги етакчилик қобилияти билан бошқа номзодлардан устун кўрилмоқда. Унинг тажрибаси жамоанинг ҳимоя чизиғига қўшимча ишонч бағишлаши кутилмоқда.

Янги дарвозабон келиши жамоанинг амалдаги посбонлари — Мичеле Ди Грегорио ёки Маттиа Периндан бири кетишини англатади. Ди Грегориога Туркиянинг Бешикташ клубидан қизиқиш бўлган бўлса, Перин кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун жамоасини ўзгартириш ҳақида ўйламоқда. Айни дамда спорт директори Криштиану Гиунтоли (манбада Массара деб кўрсатилган бўлса-да, амалда Гиунтоли масъул) ва клуб раҳбарияти ушбу трансферлар занжири устида иш олиб бормоқда.

Италия чемпионатининг янги мавсуми бошланишига бир ойдан кам вақт қолар экан, Ювентус Фросинонега қарши баҳсгача таркибни тўлиқ шакллантириб олишни мақсад қилган. Эмилиано Мартинез трансфери бу борадаги энг муҳим ва кутилаётган қадамлардан бири бўлиб қолмоқда.

ЖувентусЭмилиано МартинезТрансферФутболА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди